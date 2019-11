DINAMO - CFR CLUJ (ora 19:00) LIVE STREAMING VIDEO ONLINE în etapa a 16-a din LIGA 1

DINAMO CFR CLUJ LIVE STREAMING VIDEO ONLINE LIGA 1. Ovidiu Haţegan va arbitra meciul DINAMO - CFR CLUJ, ajutat de asistenţii Radu Ghinguleac şi Sebastian Gheorghe. DINAMO CFR CLUJ, meci contând pentru etapa a 16-a din LIGA 1, se joacă, duminică, de la ora 19:00, LIVE STREAMING VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK PLUS.

"Este un meci dificil pentru noi, CFR Cluj are o echipă foarte bună. Dan Petrescu a construit cea mai bună echipă din România, CFR Cluj a jucat foarte bine în Europa League. Dan Petrescu are jucători foarte buni, nu ştiu unde i-a găsit, dar a reuşit să facă două echipe foarte bune şi joacă bine în ambele competiţii. Nu vreau să vorbesc despre echipa întâi sau echipa a doua pentru că ambele joacă bine. Obiectivul nostru este să luăm trei puncte pentru că jucăm acasă, dar ştim că va fi dificil", a spus Dusan Uhrin, antrenorul "câinilor roşii", înainte de DINAMO - CFR CLUJ.

"Dinamo e altceva, nu mai e echipa care era la începutul sezonului, anul trecut sau acum doi ani. Chiar că ceva magic a făcut Dusan Uhrin. În ultimele 5 meciuri jucate la ei acasă au câştigat. În "Ştefan cel Mare" arată altfel echipa. Am înţeles că s-a lucrat foarte mult la organizare, la disciplină şi la faze fixe. Dan Nistor, care în momentul de faţă e cel mai bun jucător de la Dinamo, are o formă extraordinară. E cel mai bun pasator, cel mai bun marcator, mi se pare că e pe tot terenul, ne îngrijorează pe toţi", a spus Dan Petrescu, antrenorul ardelenilor, despre meciul mdin DINAMO şi CFR CLUJ.

În ultimele cinci meciuri directe, Dinamo a pierdut toate duelurile cu CFR Cluj și a înscris doar un gol. În ultimul meci direct a fost CFR Cluj - Dinamo 1-0, printr-un gol marcat de Bilel Omrani din penalty, în minutul 83.

Echipele probabile la meciul DINAMO - CFR CLUJ

DINAMO: 93. Piscitelli - 13. D. Ciobotariu, 66. Puljic, 16. M. Popescu, 33. Corbu - 4. I. Filip, 24. Mrzljak - 7. Brito, 10. Nistor, 99. Moldoveanu - 18. Perovic. Antrenor: Dusan Uhrin.

CFR CLUJ: 87. Arlauskis - 16. Susic, 92. Cestor, 55. Vinicius, 45. Camora - 94. Itu, 28. Hoban, 7. Ad. Păun - 18. Val. Costache, 99. Rondon, 11. Pereira. Antrenor: Dan Petrescu.

