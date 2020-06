DINAMO FCSB CUPA ROMÂNIEI. Istvan Kovacs arbitrează Dinamo - FCSB, prima manşă din SEMIFINALE

DINAMO FCSB CUPA ROMÂNIEI. Istvan Kovacs va fi ajutat de asistenţii Vasile Marinescu şi Ovidiu Artene, iar rezervă va fi Cătălin Popa. Observatori la meciul DINAMO - FCSB vor fi Alexandru Deaconu şi Octavian Goga.

DINAMO FCSB CUPA ROMÂNIEI. Gigi Becali a declarat că un trofeu poate salva sezon slab al echipei sale și le cere jucătorilor să câștige pentru a ajunge în finală. "Alt rezultat în afară de calificare nu accept! Nu iau în calcul! Cum e, cum nu e, nu accept decât calificarea! De aceea suntem Steaua, ca jucătorii să rezolve jocul! Plus că mai revin jucători. O să avem mai mulți jucători consacrați și, probabil, doar un copil o să joace. Jucătorii de aceea sunt acolo, ca să câștige meciul! Eu nu merg la echipă. Nu am de ce să îi motivez. Îmi văd de treaba mea. Sunt directori acolo, nu am ce să caut eu. Trebuie să își apere meseria, familia, banii lor. Fiecare să își facă meseria! În funcție de cum își face fiecare treaba, își ține locul, banii, crește sau ne abandonează", a declarat Gigi Becali înainte de DINAMO FCSB.

DINAMO FCSB CUPA ROMÂNIEI. Ultimul triumf pentru FCSB a fost în 2015, iar pentru Dinamo în 2012. "Câinii roşii" au mai fost la un pas de trofeu în 2016, dar au pierdut finala la lovituri de departajare în fața lui CFR Cluj. Meciul Dinamo - FCSB, prima manșă a semifinalei Cupei României, va fi televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus.