DINAMO GAZ METAN (ora 20:30) LIVE ONLINE STREAM VIDEO în etapa a 13-a din LIGA 1

DINAMO GAZ METAN LIVE ONLINE STREAM VIDEO LIGA 1. Ovidiu Hațegan va arbitra partida DINAMO - GAZ METAN, ajutat de asistenţii Octavian Șovre şi Sebastian Gheorghe Adrian Cojocaru este rezervă, iar Eduard Dumitrescu este observator CCA. DINAMO GAZ METAN, meci contând pentru a etapa a 13-a, ultima a turului, din LIGA 1, se joacă, vineri, de la ora 20:30, LIVE OBLINE STREAM VIDEO DIGI SPORT TELEKOMSPORT.

"Este important pentru noi că jucăm acasă. Gaz Metan joacă un fotbal ofensiv şi trebuie să ne apărăm bine. La rândul lor, ei au probleme în defensivă", a declarat antrenorul "câinilor", Dusan Uhrin, înainte de DINAMO - GAZ METAN.

Edi Iordănescu, antrenorul lui Gaz Metan, a anunţat înainte de meciul cu Dinamo că a decis să nu mai iasă în spaţiul public decât atunci când regulamentele îl obligă, din cauza suspendării sale de către Comisia de Disciplină a FRF. "Ca urmare a suspendării mele pentru două etape, suspendare pe care o consider absolut nedreaptă, nejustificată, o insultă la adresa mea, a profesiei mele şi a dreptului meu la muncă, am decis ca pentru o perioadă nedeterminată să nu mai ies în spaţiul public decât în situaţiile în care regulamentul mă obligă!'', a scris Edi Iordănescu pe Facebook. "Probabil că la următorul joc, cu Dinamo, voi sta acasă, în faţa televizorului, şi nu voi putea ajuta echipa aşa cum ar trebui s-o fac în condiţii normale, pentru că este greu din parcarea stadionului! Dacă poziţia mea şi cuvântul meu după jocul cu CFR nu au contat şi am fost suspendat, ce rost mai are să ies în spaţiul public?", a mai spus Edi Iordănescu. DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT transmit, vineri, de la ora 20:30, DINAMO GAZ METAN LIVE ONLINE STREAM VIDEO.

Echipele probabile la meciul DINAMO - GAZ METAN

DINAMO: Piscitelli - Ciobotariu, Puljic, M- Popescu, Sin - Mrzljak, I. Filip - Sorescu, Nistor, R. Moldoveanu - D. Popa. Antrenor Dusan Uhrin.

GAZ METAN: Pleșca - Pleașcă, M. Constantin, Larie, Velisar - Droppa, N. Roșu, Olaru - Chamed, Sg. Buș, Cardoso. Antrenor: Edi Iordănescu.

