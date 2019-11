Directoare de școală, ucisă de aceeași substanță ca în cazul tragediei de la Timișoara

Cazul din Timiş are un corespondent in Bihor. Tragedia s-a întâmplat acum un an în comuna bihoreană Tinca. Directoarea adjunctă a liceului din localitate a murit pe patul de spital, iar soţul ei a scăpat cu greu dupoă ce au inhalat aceeaşi substanţp chimică care a provocat nenorocirea din Timişoara.

Directoarea adjunctă a Liceului Teoretic Nicolae Jiga din Tinca, învăţătoarea Alina Ştiube, a murit, pe 9 octombrie, la doar 49 de ani. Femeia a fost internată în spital, cu trei zile mai devreme, după ce a acuzat diverse stări de rău, la fel ca soţul ei, pe care le-a pus pe seama unei conserve de ton. Bărbatul a intrat imediat în comă, însă femeia s-a simţit mai bine după o zi de spitalizare, motiv pentru care a şi fost lăsată acasă. După o noapte petrecută în locuinţă, ea a ajuns din nou la spital, pe 8 octombrie, de astă dată în stare gravă, iar o zi mai târziu a murit. Pentru a salva viaţa soţului femeii, inginer şi asociat la o companie agricolă din Tinca, medicii i-au făcut zilnic lavaj bronho-alveolar, procedură care permite recoltarea eventualelor particule, agenţi patogeni, dar şi urmărirea evoluţiei sub tratament a afecţiunii.

În timpul anchetei penale pornite în caz, procurorii au găsit în locuinţa celor doi un pesticid care emană gaze toxice, folosit în agricultură pentru gazarea insectelor, dar şi a rozătoarelor în depozitele cu cereale.