Articol publicat in: Justitie

Directorul medical al Spitalului Judeţean Tulcea, arestat pentru luare de mită

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Tulcea, ginecolog Deniz-Taniure Dumitrache, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prinsă luând mită de la soţul unei paciente. Doctoriţa este acuzată de săvârşirea a 18 infracţiuni de luare de mită, iar decizia poate fi contestată în următoarele 48 de ore, potrivit site-ului instanţei de judecată. Deniz-Taniure Dumitrache a fost prinsă marţi în flagrant, când lua 300 de lei de la soţul unei paciente, pentru servicii medicale şi analize pentru persoane fără asigurare în sistemul de sănătate publică. Ea a fost reţinută timp de 24 de ore pentru luare de mită. În cauză, ofiţerii DGA s-ar fi autosesizat prin observarea unor informaţii din mediul online, respectiv o pagină de Facebook a unor mame din judeţ. Potrivit Direcţiei Generale Anticorupţie, asupra medicului au mai fost găsite sumele de 3.000 de euro şi de 2.650 de lei despre care se crede că provin din fapte de corupţie. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale a medicului SJU. loading...

