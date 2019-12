Disperare printre bugetari. Nu mai sunt bani de salarii

Primarul din Motru, Gigel Jianu, se plânge că nu îi ajung banii pentru a achita salariile pe ultima lună a anului. Din acest motiv, așteaptă ca la rectificarea de buget anunțată în ședinţa de guvern de săptămâna aceasta, Primăria Motru să primească sumele necesare pentru funcționare.

„Știu că sunt câteva primării în Gorj unde sunt probleme cu încheierea anului. Și la noi este o astfel de problemă. Sper ca săptămâna aceasta să vină rectificarea de buget să se echilibreze bugetele locale acolo unde sunt probleme. Fără banii de la rectificare nu am mai putea să dăm salariile pentru ultima lună din an. Este necesar să vină sumele pe care le-am solicitat guvernului. Aproape toți primarii așteaptă acești bani. Am știut de la început că nu ne vor ajunge, dar chiar nu vrem să ajungem în această stuație“, a spus Gigel Jianu, edilul din Motru.

"Ieri am avut o întâlnire cu premierul Ludovic Orban şi ministrul de Finanţe Florin Cîţu. Am discutat despre rectificarea bugetară şi salariul minim. Din păcate, va trebui să constatăm că deficitul va trece de 4%. Anumite cheltuieli trebuie făcute. Pentru pensii nu au fost prevăzuţi destui bani şi vor trebui alocaţi la rectificare. Rectifcarea este obligatorie. Creşterea salariului minim este o necesitete şi se va realiza", a declarat Klaus Iohannis.

Şeful statului a mai spus că problema deficitului bugetar va persista şi la anul.

"Am discutat şi despre bugetul 2020. Nu ştiu dacă se va putea ajunge cu deficitul în marja de 3% Trebuie să fim realişti: guvernele de până acum au promis majorări, ele nu trebuie neglijate. Dar trebuie şi un program de investiţii. Ecuaţia este dificilă", a mai spus Iohannis.

Ministerul Finanțelor a pus marți în dezbatere publică proiectul de OUG pentru rectificare bugetară. Se taie bani de la Educaţi şi Transporturi şi se dau la primării, Sănătate şi Muncă.

Deficitul bugetar ar putea ajunge la 4,3% din PIB în acest an, în condiţiile încetinirii creşterii economice şi a reducerii veniturilor bugetului general consolidat cu 18,36 miliarde lei, potrivit unui proiect de Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, publicat marţi de Ministerul Finanţelor.