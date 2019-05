DJ Wanda, cerută de soţie pe o plajă din Malibu. Cine este iubitul vedetei şi cu ce se ocupă FOTO

DJ Wanda şi Karl vor împlini în curând un an de relație. DJ Wanda a primit un superb inel cu rubin, pe care australianul Karl, cu care locuiește în Londra, îl avea pregătit încă dinaintea vacanței în Statele Unite ale Americii.

"Am spus DA și sunt cea mai fericită. A fost cel mai frumos moment trăit vreodată. A fost locul perfect și momentul perfect!", a declarat DJ Wanda.

DJ WANDA, recuperare MIRACULOASĂ. Cum a reuşit să învingă o BOALĂ CUMPLITĂ

Karl a ales cu grijă inelul de logodnă, știind că Wandei îi plac rubinele: "Iubesc semnificația lor. Sunt un simbol al pasiunii, al protecției și prosperitătii".

"Am pendulat până acum fără țintă, cu multe interese dar fără culori pe pânza vieții. Acum știu unde duce drumul meu și sunt foarte fericită. Am primit cel mai de neprețuit dar la care am visat dintotdeauna: iubirea. Pe plajă, în Malibu, Karl și-a dorit ca iubirea noastră să devină și mai puternică", a scris DJ Wanda pe Facebook.

Karl este australian, însă locuiește în Londra de 17 ani, oraș unde a dezvoltat cu succes afaceri în domeniul construcților. Cei doi locuiesc împreună în capitala Marii Britanii. În Londra, DJ Wanda este studentă la cea mai apreciată academie de tatuaje, UK Official Tattoo Academy, din Essex.