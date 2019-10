Articol publicat in: Societate

Doi morţi şi un rănit grav după ce o maşină a intrat într-o casă

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Şoferul şi pasagerul unui autoturism şi-au pierdut viaţa duminică noapte, după ce maşina în care se aflau s-a izbit de un imobil, în localitatea harghiteană Cârţa. Şoferul maşinii, un tânăr de 19 ani din comuna Cârţa, a pierdut controlul volanului într-o curbă, a părăsit drumul şi a întrat într-o casă, potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Harghita, Gheorghe Filip. Accidentul s-a soldat cu decesul conducătorului auto şi al pasagerului din dreapta faţă, un consătean în vârstă de 20 de ani, precum şi cu rănirea gravă a proprietarului imobilului respectiv, un bărbat de 68 de ani, care dormea în încăperea distrusă. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. loading...

