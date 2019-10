Articol publicat in: Societate

Doliu în România. Un îndrăgit CHEF bucătar a murit într-un terbil accident la Vâlcea VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Chef Gaby Vâlceanu a decedat într-un grav accident de circulație petrecut lângă Horezu, în județul Vâlcea, pe drumul ce duce spre Vârful lui Roman.



Aflat la volanul unei autoutilitare, cunoscutul bucătar Gaby Vâlceanu a derapat într-o curbă, pierzând controlul mașinii. Autoturismul s-a prăbușit în râpă, doi dintre cei trei pasageri fiind transportați ulterior la spital, în timp ce șoferul n-a mai putut fi salvat, în pofida manevrelor de resuscitare efectuate de medicii sosiți la fața locului. "Dumnezeu să te ierte, unchiul Gabi Vilceanu, Maestru Bucatar, ai fost un om foarte scump pentru noi toți, nepoții tăi! Nu te vom uita niciodată și vei rămâne în inimile nostre toată viața! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, „Cunoscutul şi îndrăgitul bucătar Gabi Vâlceanu, maestru bucătar, ne-a părăsit. Era un om deosebit şi atent la nevoile celor din jur. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, sunt doar câtevas dintre mesajele de condoleanțe transmise familiei, notează evenimentulvalcean.ro. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay