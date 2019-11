Doliu în sportul românesc. A murit o legendă a lui Dinamo

Dumitru Cuc a murit la varsta de 91 de ani.

"Familia Dinamo deplange trecerea la cele vesnice a marelui antrenor de lupte Dumitru Cuc.

Nascut pe 24 martie 1928 in judetul Bihor, Dumitru Cuc a fost un slefuitor de talente si de caractere, punandu-si amprenta pe zeci de generatii de sportivi.

Dumitru Cucu a inceput luptele in 1944, la Resita, dupa ce a cochetat si cu fotbalul. In anul 1949, a fost incorporat in armata si repartizat la Clubul Dinamo Bucuresti. In anul 1952, an in care a participat la Jocurile Olimpice de la Helsinki, i-a fost acordat titlul de Maestru al Sportului.

Notorietatea a atins-o ulterior, in cariera de antrenor desfasurata pe durata a patru decenii la Dinamo Bucuresti, dar si la lotul national. Dumitru Cuc a descoperit si pregatit zeci de campioni, intre care Nicolae Martinescu, Ion Cernea, Victor Dolipschi, Stefan Rusu, Nicu Ginga, Nicolae Zamfir", se arata intr-un comunicat al CS Dinamo.