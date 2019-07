DOLIU LA HOLLYWOOD. Soţia unui actor celebru a murit de cancer FOTO

Sotia lui Vinnie Jones a murit de cancer. Tanya avea 53 de ani si se lupta de 6 ani cu boala nemiloasa, scrie ciao.ro. Aceasta a murit inconjurata de familie, in resedinta pe care actorul o are in Los Angeles, informeaza The Sun.

„La ora 8.46 AM, sotia lui Vinnie Jones, Tanya Jones, a incetat din viata, dupa o lupta grea cu boala. Tanya a murit linistita, in resedinta familiei din Los Angeles. A fost inconjurata de sotul ei, Vinnie, fiica lor si alti membri ai familiei lor.

Vinnie si familia lui va roaga sa pastrati decenta si intimitatea familiei, in aceste clipe grele. Este o perioada devastatoare", a marturisit purtatorul de cuvant al actorului de la Hollywood.

O sursa a marturisit ca starea de sanatate a femeii s-a inrautatit in ultimele saptamani. In 2013, actorul a marturisit ca atat el, cat si sotia lui, sufera de melanom. Este vorba de cel mai serios tip de cancer de piele. Sotia lui, Tanya, avea deja probleme grave de sanatate.

La 21 de ani, aceasta a suferit in transplant de inima. Apoi a fost depistata si tratata de cancer cervical, de doua ori. Cei doi soti au suferit de aceeasi boala, in ultimii ani. Cei doi soti au luptat impreuna cu cancerul, dar Tanya a fost invinsa.

Sursele sustin ca starea ei s-a deteriorat in ultimele 2 saptamani. Sotul ei se pregatise pentru ce este mai rau. Se pare ca Tanya a simtit ca va muri. Cei doi s-au casatorit in 1994 si au impreuna o fetita.