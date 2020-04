Doliu la Kanal D! A murit de coronavirus. Anunţul trist a fost făcut în emisiunea Andreei Mantea

Ella de la "Puterea Dragostei" trece prin momente extrem de dificile. Unul dintre unchii săi a murit de coronavirus, iar ea a împărtășit această veste tristă susținătorilor săi. Mesajul vedetei de la Kanal D este sfâșietor, relatează cancan.ro.

"Zbor lin, unchiule! Odihnește-te în pace! Vei rămâne în inimile noastre", a scris Ella pe contul ei oficial de Instagram.

Ulterior, tânăra îngenuncheată de durere a revenit cu o postare în care a adus o lămurire în legătură cu tragedia care s-a abătut asupra familiei sale.

"Hei, dragii mei, mai este valabil pentru cei care vor să doneze sânge pentru unchiul meu, nu el este cel care a murit, este un al unchi! Dumnezeu să vă răsplătească! Multumesc pentru toate mesajele de încurajare", a scris concurenta de la "Puterea Dragostei" pe Instagram.

Aflată în platoul de la "Puterea Dragostei" în urmă cu două săptămâni, Ella a făcut declarații sfâșietoare despre unchiul ei care erra în stare gravă după ce fusese infectat cu coronavirus.

“Tocmai am aflat că unchiul meu e intubat, are coronavirus. Toți copiii sunt plecați peste hotare, tatăl meu a intrat în contact cu el pentru că i-a luat temperatura. Mi-e frică, tatăl meu are diabet. Unchiul meu n-avea nimic, iar în două zile a intrat în comă. Are până în 70 de ani… Mă sună toate verișoarele… Noi nu conștientizăm cât de gravă e situația. Mă gândesc câți oameni sunt la fel acasă. Ne pierdem părinții, doctorii… ne pierdem.

Mi-e frică pentru părinții mei. Tata și mama au avut contact direct, fără mască. Nu m-au ascultat. Am o stare de nervi…Am încercat din doi medici, măcar unul să-mi răspundă. A sunat ieri tatăl meu la salvare și nu a vrut să vină. A insistat, unchiul meu delira și abia atunci au venit”, a mărturisit cu lacrimi în ochi bruneta, relatează wowbiz.ro.