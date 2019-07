Donald Trump a câştigat un proces crucial în care era acuzat de încălcarea Constituţiei

Preşedintele american Donald Trump a obţinut miercuri o victorie crucială într-un proces susţinut de democraţi în care era acuzat de încălcarea prevederilor anti-corupţie din Constituţie, prin afacerile hotelului său din Washington, transmite Reuters.



O Curte de apel din Richmond a luat un set de decizii care cer unui judecător de la o instanţă inferioară să respingă un proces intentat în iunie 2017 împotriva preşedintelui republican de către procurorii generali democraţi din Maryland şi Districtul Columbia. Comisia formată din trei judecători a arătat că procurorii generali nu au prezentat un caz suficient de puternic, potrivit news.ro.



Interesul procurorilor generali din Maryland şi Districtul Columbia ”de a aplica clauzele din Constituţie privind corupţia ese atât de atenuat şi de abstract încât instrumentarea cazului de către aceştia ridică întrebarea dacă acţiunea lor împotriva preşedintelui reprezintă o utilizare corectă a instanţelor, care au fost create pentru a rezolva cazuri şi controverse reale”.



Decizia blochează zeci de citaţii emise către companiile şi agenţiile guvernamentale pentru documente oficiale legate de hotel. ”Cele două decizii de astăzi ale Curţii de Apel sunt o victorie completă. Acest ultim efort de hărţuire a preşedintelui a fost respins”, a declarat Jay Sekulow, un avocat al preşedintelui Trump.

Citeşte şi Donald Trump, remarcă inedită: "Rinichiul are un loc special în inimă"...



Trump a scris pe Twitter: ”Tocmai am aflat că am câştigat o mare parte din vânătoarea de vrăjitoare declanşată de statul profund şi de democraţi”. Trump a mai calificat procesul ca fiind ”ridicol”, adăugând că pierde ”o avere” fiind preşedinte, potrivit news.ro.



Procurorii generali din Districtul Columbia şi Maryland au criticat decizia. “Ideea că Districtul Columbia şi Maryland nu au fost afectate de încălcarea Constituţiei de către preşedinte este o eroare clară”, au afirmat procurorul general din Maryland, Brian Frosh, şi procurorul general din Districtul Columbia, Karl Racine, într-un comunicat comun. Aceştia au mai afirmat că vor continua să urmărească toate opţiunile legale pentru a-l trage la răspundere pe preşedinte.



Trump a deschis Trump International Hotel, aflat la câteva străzi distanţă de Casa Albă, la scurt timp după ce a fost ales preşedinte, în noiembrie 2016. Spre deosebire de preşedinţii anteriori, Trump a păstrat dreptul de proprietate asupra numeroaselor sale interese de afaceri, inclusiv asupra hotelului.