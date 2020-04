Donald Trump a fost sunat de marele rival la preşedinţia SUA, Joe Biden. Au discutat despre COVID-19, în SUA

Donald Trump a precizat că discuţia lor a durat circa 15 minute. "Am avut o discuţie minunată şi caldă", a spus Trump în conferinţa sa de presă obişnuită pentru informarea legată de pandemie. "Mi-a spus punctul lui de vedere, am înţeles pe deplin asta şi am avut o conversaţie foarte prietenoasă", a adăugat liderul de la Casa Albă.

Joe Biden "a transmis câteva sugestii pentru ce acţiuni ar putea face acum administraţia în combaterea pandemiei de coronavirus", a precizat într-un comunicat directorul adjunct de campanie al democratului, Kate Bedingfield, în legătură cu această neobişnuită discuţie directă între rivali pentru Casa Albă. Ea a adăugat că a fost o "discuţie bună".

În interviuri şi apariţii de campanie, Joe Biden a lansat aproape zilnic critici la adresa felului în care preşedintele gestionează criza legată de coronavirus.

Fostul vicepreşedinte a spus că Trump ar trebui să acţioneze mai rapid pentru a mobiliza resurse federale pentru a ajuta guvernatorii de state să răspundă la această boală respiratorie extrem de contagioasă, folosind inclusiv autoritatea prezidenţială pentru a impulsiona producţia internă de echipamente medicale de care este nevoie.

Bilanţul pandemiei a ajuns luni în SUA la 10.674 de morţi şi la peste 360.000 de infecţii cunoscute, chiar dacă guvernatorii de New York şi New Jersey au evidenţiat că există semnale că pandemia de coronavirus începe să se niveleze.