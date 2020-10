Donald Trump a ieşit din spital şi s-a întors la Casa Albă. Mesaj de ultimă oră al preşedintelui SUA

Donald Trump a ieșit pe ușa clinicii purtând mască și a făcut cu mâna ziariștilor prezenți, apoi a s-a îndreptat spre automobilul cu care urma să fie transportat către Marine One - elicopterul prezidențial. Înainte de a se urca în mașină, președintele SUA a ridicat degetul mare în sus, gest cu semnificația "totul este ok".

"Vom reveni în curând pe drumurile de campanie. Știrile false propagă doar sondaje false", a scris Donald Trump pe Twitter, cu referire implicită la informațiile care arată că Joe Biden, contracandidatul democrat, s-ar afla în fața sa în intențiile de vot.

Următoarea rundă de dezbateri față în față este programată pe 15 octombrie în Miami iar Joe Biden a spus că va participa dacă experții vor aprecia că evenimentul este "sigur" din punct de vedere sanitar.

Donald Trump a mai distribuit un tweet, de la Casa Albă, sub forma unui material video.

"Am învățat atâtea despre coronavirus. Un lucru e sigur: nu-l lăsați să vă domine. Nu vă fie frică de coronavirus. Îl veți înfrânge. Avem cele mai bune echipamente medicale, cele mai bune medicamente, toate elaborate recent. Puteam să ies (din spital) încă de acum două zile. Mă simțeam grozav, mai bine decât m-am simțit în urmă cu 20 de ani. Nu-l lăsați să vă domine, nu-l lăsați să preia controlul vieților voastre (...) Suntem cea mai mare țară din lume. Ne întoarcem la lucru, ne vom afirma. Ca lider al vostru, a trebuit să fac asta. Știam că există pericolul, dar a trebuit s-o fac. Am ieșit în față. Am condus. Orice lider ar fi făcut asta. Știu că e riscant, că e periculos. E în regulă. Acum mă simt mai bine și poate că sunt imun? Nu știu. Dar nu-l lăsați să vă domine viețile. Ieșiți în lume și aveți grijă. Avem cele mai bune tratamente din lume (...) iar vaccinul va veni dintr-un moment într-altul ", a spus Donald Trump.

Sean Conley, medicul lui Donald Trump, a declarat că "președintele a întrunit sau chiar depășit toate condițiile de externare", deși încă nu a lăsat complet în urmă episodul infecției cu covid-19.