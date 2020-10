Donald Trump, anunţ de ultimă oră despre starea de sănătate. Medicul său spune că nu mai prezintă simptome de Covid

Donald Trump "a petrecut o primă noapte odihnitoare acasă, iar azi (marţi) nu mai prezintă niciun simptom", a anunţat marţi, într-un comunicat, doctorul Sean Conley. "El continuă, în general, să se simtă bine", a adăugat medicul.

"Mă simt grozav", a scris pe Twitter Donald Trump, anunţând că abia aşteaptă să dezbată din nou, la 15 octombrie, cu rivalul său democrat Joe Biden.

Donald Trump a plecat de la Spitalul Militar Walter Reed luni, unde a fost internat vineri, după ce s-a îmbolnăvit de Covid-19.

From sick to a survivor - a new spin from Donald Trump's campaign team is taking advantage of his coronavirus diagnosis. @LexiDaish #9News pic.twitter.com/ueEpTQ3EZL