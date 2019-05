Donald Trump: "Biden 2020 îmi aminteşte de Trump 2016

Trump l-a portretizat pe Biden ca fiind favoritul clar, chiar dacă are anumite defecte, notând că Biden a greşit recent numele premierului britanic. „Mă uit la situaţia lui ca la cursa mea”, a afirmat Trump făcând referire la propriul său succes în alegerile interne ale Partidului Republican în 2016.



Amintindu-şi de momentul în care a anunţat că va candida, la Trump Tower în 2015, Trump a afirmat: „Dacă vă amintiţi, din ziua în care am coborât pe scările rulante până la sfârşitul alegerilor, am fost pe prima poziţie. Am fost în centrul scenei la fiecare dezbatere. Nimeni nu a fost aproape”.



Trump l-a luat peste picior pe Biden pentru că a confundat-o pe Theresa May, actualul premier britanic, cu fostul prim-ministru Margaret Thatcher. Biden s-a corectat imediat, potrivit news.ro.



„Este acela un candidat bun? Nu ştiu. A fost o frumuseţe”, a afirmat Trump cu referire la incident. El a sugerat că nu îi vede pe ceilalţi democraţi ca pe ameninţări serioase. „Pare că mulţi dintre ei nu sunt conectaţi la popor”, a afirmat el. Despre Bernie Sanders, Trump a afirmat că „pare să o ia în direcţia greşită”.



În ceea ce priveşte politica externă, Trump a subliniat că decizia recentă a Coreei de Nord de a lansa mai multe rachete cu rază scurtă nu îl îngrijorează. „Sunt de rază scurtă şi nu le consider o încălcare a încrederii deloc. S-ar putea la un moment dat. Dar acum nu. Sunt rachete cu rază scurtă şi este un procedeu standard. Foarte standard”, a afirmat Trump. El a adăugat că la un moment dat şi-ar putea pierde încrederea în relaţia de prieteni cu liderul nord-coreean Kim Jong-un: „Este posibil ca la un moment dat să o fac, dar nu acum”, a afirmat el, potrivit news.ro.



Cu câteva minute înainte de interviu, Trump a informat pe Twitter că negocierile comerciale cu China vor continua. Preşedintele s-a arătat încântat de efectul postării sale de pe Twitter asupra burselor. „Pare să aibă un impact important la bursă. M-am uitat, bursa era în scădere. Acum este în creştere cu 181,44. Aşa că puteţi vedea ce se întâmplă”, a scris el.



Trump s-a arătat, de asemenea, nemulţumit de Comitetul Serviciilor Secrete din Senat şi i-a cerut fiului său Donald Trump Jr. să depună mărturie cu privire la investigaţia privind amestecul Rusiei în alegerile din 2016. Însă a precizat că nu a vorbit cu Richard Burr, preşedintele comitetului, informează news.ro.



„Am câştigat statul Carolina de Nord şi sincer, dacă ar fi fost alt republican, nu s-ar fi întâmplat acest lucru. Am o relaţie minunată cu acel stat. Aşa că sunt foarte surprins. Burr a venit, a concurat alături de mine. Nu îl ştiam atât de bine, dar a concurat alături de mine. Aşa că da, am fost surprins”, a afirmat Trump.

