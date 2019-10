Donald Trump, ironizat pe Twitter după "declasificarea" fotografiei câinelui-erou rănit în atacul asupra lui Baghdadi

Generalul a refuzat luni, într-o conferinţă de presă în care a oferit detalii despre operaţiune, să dezvăluie numele câinelui, pentru că acesta ”se află în continuare în teatrul de operaţiuni”. El a precizat că nu vrea ”să difuzeze, pentru moment, fotografii sau numele câinelui sau oricui altcuiva, pentru a-i proteja identitatea”. Trump a publicat, la scurt după aceea, o imagine în care apare câinele, cu limba scoasă afară şi purtând un ham kaki.



”Noi am declasificat o fotografie a acestui câine minunat (numele său nu este declasificat) care a făcut o TREABĂ MINUNATĂ în capturarea şi eliminarea şefului SI Abu Bakr al-Baghdadi”, şi-a exrimat satisfacţia singurul preşedintle american din istoria recentă care nu are un câine la Casa Albă.



Fotografia publicată de fostul om de afaceri newyorkez a primit, într-o oră de la difuzare, peste 120.000 de ”like”-uri pe reţeaua de socializare.



Rapid, numeroşi navigatori pe Internet au deturnat tweetul preşedintelui, ironizând faptul că a folosit termenului ”declasificat”, utilizat în general de un Guvern în cazul unor informaţii sensibile în domeniul securităţii.



”Declasific această forografie a câinelui meu”, sau ”DECLASIFIC această fotografie a câinelui meu (numele lui este de asemenea DECLASIFICAT: George). El nu este un erou de război, dar face o treabă formidabilă dormind ca oamenii” sau ”După ce am vorbit cu personalul meu, am decis şi eu să declasific o fotografie a câinelui meu care a făcut o siestă eroică toată după-amiaza”, scriau unii.



Donald Trump a salutat duminică activitatea unui ”câine magnific, un câine foarte dotat”, anunţând moartea liderului SI în operaţiunea militară care a avut loc la o casă, în nord-vestul Siriei, cu doar câteva ore mai devreme.

Pentru a scăpa de forţele americane, al-Baghdadi a ”fugit într-un tunel înfundat, gemând, plângând şi strigând”, ”urmărit de câinii noştri”, sublinia liderul republican în această alocuţioune televizată.



Încolţit, ”el şi-a declanşat vesta, omorându-se şi omorând cei trei copii” şi a murit ”ca un câine”, sublinia preşedintele american.