Donald Trump îşi apără poziţia faţă de coronavirus: "Nu am vrut să mă agit şi să urlu: Moarte! Moarte!"

"Nu am mințit. Am spus că trebuie să ne păstrăm calmul, să nu intrăm în panică. Dacă Bob Woodward ar fi crezut că e o declarație greșită, ar fi relatat chiar el acest lucru pentru că nimeni nu-și dorește ca cineva să sufere din cauza unei afirmații. Dar n-a făcut-o pentru că nici el nu a crezut că e o greșeală. Nu am vrut să mă agit și să urlu: Moarte! Moarte! Nu despre asta e vorba. Noi trebuie să conducem o țară, o țară măreață și până acum facem o treabă excelentă", a scris Donald Trump, pe Twitter.

Mărturisirile președintelui american au fost făcute pe o perioadă 8 luni, între 5 decembrie 2019 și 21 iulie 2020, iar interviurile au fost făcute de Bob Woodward cu permisiunea lui Trump. Înregistrările audio au fost obținute de CNN înainte de lansarea cărții.

Citeşte şi ÎNREGISTRARE. Jurnalistul Bob Woodward, dezvăluiri despre Trump. Ştia din februarie că Covid-19 este "o chestie mortală"

Donald Trump a declarat public, în repetate rânduri, că infectarea cu coronavirus seamănă cu o banală răceală, însă, într-un interviu acordat reputatului jurnalist și scriitor Bob Woodward, liderul de la Casa Albă spunea cât de mortal și periculos e virusul. Președintele SUA a obținut informații cu privire la gravitatea virusului în data de 28 ianuarie, când consilierul său pe probleme de securitate naționale, Robert O'Brien l-a avertizat că o criză generată de coronavirus va fi cea mai mare amenințare la adresa securității naționale din timpul președinției sale.