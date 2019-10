Donald Trump şi-a ieşit din minţi la Casa Albă: "Biden şi fiul lui sunt adevăraţi escroci"

Donald Trumps-a arătat foarte agresiv cu jurnaliştii la conferinţa de presă comună şinută cu preşedintele Finlandei, Sauli Niinisto. Chestionat în legătură cu cererea la telefon pe care i-a adresat-o omologului său ucrainean Volodimir Zelenski de a ancheta cu privire la activităţile democratului Joe Biden şi a fiului acestuia, Hunter Biden, Trump a răbufnit.

"Îl avem aici pe preşedintele Finlandei, pune-i o întrebare! Îşi voi dau un răspuns lung, dar pune-i acestui domn o întrebare, nu fii nepoliticos! (...) Am răspuns la tot. Totul e o farsă! Şi ştii cine joacă în această farsă? Oameni ca tine şi media care răspândeşte ştiri false în această ţară. Am spus în multe rânduri, media coruptă, pentru că sunteţi corupţi", a spus preşedintele SUA.

"Am mult respect faţă de avertizorii de integritate, dar numaii atunci când sunt adevăraţi", a adăugat el, evocându-l pe cel - a cărui identitate rămâne un mister - aflat la originea procedurii de destituire lansate de Camera Reprezentanţilor. "Biden şi fiul său sunt adevăraţi escroci", a mai tunat Donald Trump.

Hotărâţi să menţină presiunea, democraţii din Congres au ameninţat miercuri să oblige Casa Albă să le furnizeze documente pe care le reclamă. Congresmenii urmează să transmită Executivului în mod oficial o somaţie vineri, în cazul în care acesta nu trimite documentele de bună voie până atunci. "Nu glumim aici. Nu vrem să treneze luni de zile, aşa cum pare să fie strategia Guvernului", a avertizat preşedintele democrat al puternicei Comisii a Informaţiilor din Camera inferioară, Adam Schiff.

Donald Trump angrily rounded on a reporter during a press conference with President Sauli Niinisto of Finland pic.twitter.com/7jLxqkHHgM