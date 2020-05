Dosar penal pentru fiul unui controversat afacerist. A fugit cu iubita din carantină

"În fapt, în cauză s-a reţinut că la data de 01.05.2020, în jurul orelor 22:00, numitul Ţ.B., conducând autoturismul marca Porsche, însoţit de numita G.E. şi minorul Ţ.E., a părăsit centrul de carantinare în care aceştia au fost aduşi în convoi, comunicând că se deplasează la domiciliul lor situat în mun. Satu Mare.

Urmărirea penală este efectuată de lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul Secţiei 1 Poliţie Satu Mare – Biroul de Investigaţii Criminale, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare", transmite Parchetul Judecătoriei Satu Mare.â

Cel vizat susţine însă că nu trebuia să stea în carantină. "Am intrat în România pe la Vama Nădlac, vineri, pe la ora 13.30. Eu am fost la Viena, la aeroport, pentru a le aștepta pe soția și copilul meu, de două luni, care au venit din Statele Unite ale Americii. Am intrat în România, iar ofițerul de la vamă mi-a cerut să indic adresa de domiciliul unde am să stau în carantină. Căci așa era vorba, că voi fi la domiciliu, în carantină. Dar mi-a mai spus că până în județul vom fi escortați, vom merge în coloană. Pe la ora 14.30, fiind pe drum, am sunat la Direcția de Sănătate Publică Satu Mare, dar mi-a răspuns doar portarul. Am sunat și astăzi la DSP, dar tot nu am putut vorbi cu nimeni ca să clarific situația. Când am ajuns în Satu Mare, la hotel, le-am spus celor de acolo că nu trebuie să intrăm în carantină, dar, din păcate, mi s-a făcut dosar penal. Este o neînțelegere. Soția mea are o boală incurabilă, iar copilul meu are doar două luni. Puteam la fel de bine să stăm la domiciliu, izolați. La fel de bine puteau să ne trimită într-un lagăr, dacă vor să ne extermine", a declarat Beniamin Țânțaș pentru PresaSM.

Tatăl lui Beniamin Ţânţaş, omul de afaceri negreștean Vasile Țânțaș, a fost condamnat definitiv, în 2017, de către magistrații Curții de Apel Oradea la pedeapsa de un an de închisoare în cazul distrugerii Hotelului Dacia, potrivit relatărilor de presă. Fostul pastor are 12 copii, cel puţin doi dintre ei având probleme penale.