DOSARUL ANRP. Horia Georgescu şi Ingrid Mocanu, achitaţi definitiv. Theodor Nicolescu, opt ani cu executare

Fostul deputat PNL Theodor Nicolescu a fost condamnat, marți, la opt ani de închisoare cu executare pentru luare de mită în dosarul ANRP, iar Horia Georgescu, fostul şef al ANI, a fost achitat.

Fostul demnitar PNL a fost condamnat pentru luare de mită, dar achitat pentru fapta de abuz în serviciu. Alături de el a mai fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani cu executare și evaluatorul autorizat, membru al Asociației Naționale al Evaluatorilor Autorizați (ANEVAR) din România (ANEVAR), Alexandru Hanu.

În același dosar judecătorii ICCJ au stailit achitarea pentru faptele de abuz în serviciu sau complicitate la acestea a fostului șef al ANI, Horia Georgescu, al foștilor vicepreședinți ai ANRP , Virgil Baciu, Ingrid Mocanu și Mihnea Iuoraș.Totodată a fost achitată și fosta șefă a ANRP de la acea vreme, Ingrid Zaroour.

Au mai fost achitați în acest dosar Gabro Attila Marko, secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru relaţii interetnice, la data comiterii faptelor, Cătălin Constantin Canangiu, Gheorghe Vișoiu, angajat al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, Dorin Cornel Drulă, evaluator autorizat (ANEVAR), și Neculai Nistor, evaluator autorizat (ANEVAR).

În acest dosar, Horia Georgescu a fost condamnat în primă instanță, de Curtea de Apel București, la 4 ani de executare. Amintim că procurorii DNA au dispus, în 9 aprilie 2015, trimiterea în judecată în judecată a opt persoane care, la data faptelor, făceau parte din Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, precum şi a patru inculpaţi care aveau calitatea de experţi evaluatori autorizaţi.

Anchetatorii susţin că, prin acţiunile sau inacţiunile lor intenţionate, cei 12 inculpaţi au produs un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de aproape 90 de milioane de euro.

În acest dosar, procurorii DNA au dispus, în 9 aprilie 2015, trimiterea în judecată a opt persoane care, la data faptelor, făceau parte din Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, precum şi a patru persoane care aveau calitatea de experţi evaluatori autorizaţi.

Astfel, au fost trimişi în judecată foştii deputaţi Marko Attila şi Theodor Nicolescu, fostul preşedinte al ANI Horia Georgescu, Ingrid Zaarour, Mihnea Remus Iuoras, Ingrid Luciana Popa-Mocanu, Remus Virgil Baciu si Constantin Catalin Canangiu. De asemenea, au fost trimişi în judecată expertii evaluatori Gheorghe Visoiu, Alexandru-Florin Hanu, Neculai Nistor si Dorin-Cornel Drula.



Dosarul a fost trimis initial instantei supreme, apoi a ajuns la Curtea de Apel Bucureşti, după ce Cătălin Theodor Nicolescu şi Marko Attila-Gabor au demisionat din Parlament.

Procurorii spun în rechizitoriu că cei 12 inculpaţi au produs un prejudiciu de 84.588.304 de euro.

La ultimul termen al procesului, fostul şef al ANI Horia Georgescu a spus că este nevinovat.

"După aproape trei ani, s-a finalizat prima faza a procesului penal în care am fost acuzat de DNA pentru abuz în serviciu, deoarece am votat rapoarte de evaluare supraevaluate, care nu respectau Standardele Internaţionale de Evaluare, deşi acestea fuseseră întocmite de experţi autorizaţi. Prejudiciul comunicat mediatic şi constatat de specialişti ai DNA în anul 2015 a fost estimat la 80 milioane euro. Am fost arestat preventiv timp de patru luni în mod abuziv şi nejustificat. Niciunul din cei peste 40 de martori audiaţi nu a declarat că am încălcat vreo dispoziţie legală sau că am acţionat cu interes pentru a favoriza persoane pe care nu le-am cunoscut niciodată. Experţii numiţi de instanţă spun că nu există prejudiciu, probele dovedesc că am respectat legea. Aştept că judecătorul să îmi facă dreptate”, a scris atunci Horia Georgescu pe Facebook.