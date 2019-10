Articol publicat in: Extern

Două avioane de luptă americane F-15E Strike Eagle au bombardat un depozit de armament controlat de SUA

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net În cursul zilei de ieri două avioane F-15E Strike Eagle au efectuat lovituri aeriene vizând un depozit de armament la o bază controlată de SUA și aliați în nordul Siriei. Două avioane F-15 americane au bombardat o bază a SUA. Avioanele americane F-15E Strike Eagle, cu sediul la Muwaffaq al Salti AB (Iordania), au efectuat bombardamente aeriene asupra unei baze a coaliției aflată în nordul Siriei, în apropiere de granița cu Turcia.



Loviturile aeriene au fost efectuate după ce baza a fost evacuată, scopul acestora fiind de a împiedica alte forțe să preia controlul depozitului de armament, informează Scarmble Magazine. Informația a fost confirmată pentru CNN și de oficiali ai US Army.



Colonelul Myles B. Caggins a declarat presei că bombardamentele bazei din Siria, aflată la granița cu Turcia, au fost planificate iar tot personalul și echipamentele tactice au fost evacuate înainte ca avioanele americane F-15 să lovească baza. Baza era utilizată de coaliția condusă de SUA în lupta cu Statul Islamic.



Amintim că cei aproximativ 1.000 de soldaţi americani desfăşuraţi în nordul Siriei au primit ordin să părăsească ţara, cu puțin timp înainte ca Turcia să lanseze o ofensivă în Siria, împotriva kurzilor. loading...

