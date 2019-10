Articol publicat in: Life

Două surori gemene identice, martore la naşterea unor fetiţe gemene identice."Le voi povesti atunci când vor creşte"

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Două surori gemene identice au asistat din rolul de asistente la naşterea unor fetiţe gemene într-un spital din SUA. Foto: a1 Premiera a avut loc în Athens, Georgia, SUA, unde Tori Howard și sora ei, Tara Drinkard, în vârstă de 26 de ani, lucrează ca asistente medicale, scrie a1.ro. Cele două fete lucrează împreună, iar de curând au avut șansa de a fi prezente la venirea pe lume a unor fetițe gemene. Citeşte şi O femeie de 73 de ani a născut prin cezariană două fetiţe. A devenit cea mai bătrână mamă din lume "Am fost foarte încântată să iau parte la această naștere, însă niciodată nu m-am gândit că noi suntem gemene, ele sunt gemene", a mărturisit Tori. Părinţii fetiţelor Addison și Emma, Brannan și Rebecca Williams, au mărturisit că au fost încântați ca două asistente gemene au ajutat la venirea pe lume a fiicelor lor. Micuţele gemene sunt perfect sănătoase și au venit pe lume la un interval de 3 minute, prima venită fiind Addison. Între asistentele surori Howard și Drinkard este un minut diferență, iar prima este cea mai bătrână. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay