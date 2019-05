Dovada dezastrului din fotbalul românesc. În ierarhia coeficienţilor UEFA ne-a întrecut singura ţară din Europa care nu are campiona

Situația fobalului românesc la nivel de echipă de club devine din ce în ce mai dramatică. Campioana, dar și ocupantele locurilor 2 și 3 vor intra încă din primul tur preliminar al Ligii Campionilor şi, respectiv, Ligii Europa, după ce, nu cu mult timp în urmă, o formație din România mergea direct în turul 3 sau chiar în play-off.

În plus, viitorul arată și mai sumbru. În vară, la startul următorului sezon european, România va pierde în calculul coeficientului total, care se realizează pe precedenții 5 ani, sezonul 2014-2015, care a fost cel mai bun din această perioadă. El va fi înlocuit de ceea ce vom realiza în 2019-2020 și punctajul va conta pentru ierarhia UEFA în privința repartizării locurilor europene pentru sezonul 2021-2022.

Potrivit calculelor făcute de gsp.ro, în vară vom porni, pentru prima dată în istorie, din afara primelor 30 de locuri. România va începe viitorul sezon de pe poziția a 32-a, chiar și sub Liechtenstein. De subliniat că Liechtenstein este singura ţară de pe continent care nu are un campionat propriu de fotbal. S-a renunțat la un campionat organizat în urmă cu multe decenii, considerându-se inutil. Se joacă doar Cupa Liechtensteinului, iar singura formație care are acces în cupele europene și care reprezintă acest stat, FC Vaduz, evoluează în liga a doua din Elveția.

De unde plecăm la vară:

24. Belarus - 16.375

25. Kazahstan - 15.875

26. Azerbaidjan - 15.375

27. Polonia - 14.500

28. Bulgaria - 13.250

29. Slovacia - 12.875

30. Slovenia - 11.000

31. Liechtenstein - 11.000

32. România - 10.825

33. Ungaria - 8.375

34. Macedonia - 6.875

35. Albania - 6.625

36. Lituania - 6.250

37. Moldova - 6.000.