Dovezile lui Alexandru Cumpănaşu că Luiza Melencu e în viaţă în Italia. Cum spune că a găsit-o pe fată VIDEO

Familia Melencu a făcut anunţul găsirii Luizei în direct la România TV, în timp ce Alexandru Cumpănaşu a făcut puplică informaţia printr-o postare video pe Facebook.

"În acest moment am luat confirmarea familiei Melencu pentru recunoașterea fetei lor. Am găsit-o pe Luiza Melencu, nu pot să vă spun unde. Am găsit-o pe Luiza Melencu și sigur este și Alexandra alături. Pot să vă spun că am stat în Italia două zile, am găsit-o pe Luiza, avem și filmări și poze, știm unde se află, din păcate avem nevoie de ajutorul tuturor cetățenilor și tuturor autorităților de aici încolo, pentru că nu aveam confirmarea doamnei Melencu. Acum avem confirmarea familiei Melencu că fata din poze și din film este Luiza. Începe o bătălie contracronometru pentru găsirea de informații oriunde în această lume, pentru identificarea cât mai rapidă a locației unde se află Luiza.

A fost mutată de acolo unde a fost văzută prima dată, am avut trupe speciale cu mine fără a interveni în legea italiană și pot să vă spun în acest moment că nu am crezut că o să trăiesc o asemenea bucurie, dar Luiza este în viață. Atât mama cât și bunicul au recunoscut-o și au identificat-o și...este o emoție uriașă, o emoție uriașă pe care o am pentru acești copii", este mesajul postat de Alexandru Cumpănașu pe pagina sa de Facebook.

