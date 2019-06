Drama lui Del Potro, care i-ar putea capăt carierei. Argentinianul a suferit o nouă fractură la genunchiul drept

Del Potro s-a accidentat în timpul meciului cu Denis Şapovalov. Argentinianul a alunecat pe iarbă şi chiar dacă a câştigat meciul, scor 7-5, 6-4, a încheiat meciul cu dureri mari şi a trebuit să se retragă din turneul de la Londra.

Examenul medical a arătat că Del Potro a suferit o nouă fractură la rotula piciorului drept, la mai puţin de un an după ce suferise o accidentare similară. Astfel, cariera lui Del Potro stă acum sub semnul întrebării. În vârstă de 30 de ani, argentinianul are în palmares un titlu de Grand Slam, el câştigând US Open în 2009.

În prezent, Del Potro este numărul 12 mondial. El a jucat anul acesta în cinci turnee ATP şi a atins optimile de finală la Roland Garros.