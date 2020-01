Drama neştiută a lui Dorian Popa. De ce nu poate face actorul copii: "Trebuie să merg la dezintoxicare"

Dorian Popa a vorbit despre problemele pe care le întâmpină în dorința sa de a deveni părinte, scrie playtech.ro. Toți fanii lui știu deja de ani buni că acesta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Claudia Iosif. În tot timpul acesta, a fost întrebat nu doar o dată când cei doi vor face pasul cel mare sau măcar dacă s-au gândit să aibă un copil împreună. Dorian a mărturisit de nenumărate ori că adoră copii și că și-ar dori cândva să aibă o familie, dar nu poate să devină tată, lucru pe care l-a explicat abia acum.

„Eu, făcând sport, iau nişte suplimente nutritive, nişte chestii care cu siguranţă mă fac să nu fiu clar în acest moment apt să dau viaţă unui bebeluş. Şi dacă vreau să fac asta trebuie clar să urmez nişte paşi de curăţare, nu trebuie să te joci. Cred că m-aş căuta şi sub unghia mică de la picior".

Ce spune iubita artistului despre apariția unui copil?

Tânăra este cu 6 ani mai mare decât iubitul artist, dar acest lucru nu a fost un impediment în relația lor, ba chiar i-a ajutat mult să ajungă în acest punct. Aceasta a declarat că ambii se gândesc la un copil, mai ales că ea are deja 36 de ani.

„Ne gândim la un copil, e normal într-un cuplu. Eu deja am 36 de ani, nu cred că am spus asta până acum. Eu am vorbit cu Dorian și de o eventuală înfiere a unui copil, pe lângă copilul nostru biologic, pentru că mi se pare un lucru foarte nobil, îmi doresc foarte mult chestia asta. După un copil biologic, va urma și chestia asta.Eu nu cred în căsătorie, nu îmi aduce nimic în plus. Petrecerea aia de nuntă a devenit un bal mascat, oamenii nu mai vin de plăcere, vin de necesitate"