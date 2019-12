Drama neştiută a Mirabelei Dauer. Artista, bătută şi ameninţată cu moartea. "Tata a paralizat din cauza asta"

Mirabela Dauer a fost căsătorită cu Traian Popovici, iar împreună au avut un băiat, care în cele din urmă a ajuns în grija tatălui, scrie libertatea.ro. Artista a trecut prin clipe cumplite, înainte de divorț.

Soțul a bătut-o cu fierul de călcat și a amenințat-o cu moartea. Mirabela Dauer a trecut prin clipe grele, însă atunci când acesta i-a luat copilul, viața ei s-a schimbat total.

Pe vremea aceea, soțul Mirabelei Dauer a reușit să aducă martori falși și să înșele instanța, la divorț. Acesta a spus că și-a găsit soția înșelându-l, astfel că fiul lor a rămas în grija tatălui, după cum au decis judecătorii.

„Tatăl meu a paralizat din cauza asta. El îl adora pe Nanu. Când mi-au luat copilul și a văzut ce tristă eram, atâta tristețe a adunat în el... S-a întors cu fața la perete și a murit', a spus Mirabela Dauer.

Mirabela Dauer a vrut să se călugărească

Într-o emisiune televizată, Mirabela Dauer a povestit că, în urmă cu aproape 25 de ani, a vrut să se călugărească și, mai mult, că a trecut și la religia ortodoxă, ea, la origine, fiind evreică.

Mai în glumă, mai în serios, artista a spus și care este motivul pentru care și-a schimbat religia.

„Așa am vrut să fac. Așa am simțit în momentul ăla. Nu neapărat din cauza unor dezamăgiri, nu. Așa am vrut eu. Mă gândisem și unde să merg. La Mănăstirea Mălăiești.

Bine că mi-a dat Dumnezeu minte și nu am făcut asta. Poate era păcat. Bine că mi-am dat seama că nu era bine să fac asta. Cu toate astea, încă nu zic niciodată', a declarat Mirabela Dauer.