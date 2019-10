Articol publicat in: Sport

Dramă, un ciclist legendar a murit în timpul unui antrenament. Sportivul a căzut de pe bicicletă

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Canadianul Jordie Lunn, o legendă a mountain bike-ului mondial, renumit pe toate continentele, a murit la doar 36 de ani, în urma unui accident care i-a fost fatal. "Jordie Lunn şi-a pierdut viaţa făcând ceea ce îi place", se arată într-o declaraţie a familiei. Ciclistul se antrena în apropiere de Cabo San Lucas, în apropiere de câţiva prieteni, când a căzut şi a suferit răni grave la cap. Jordie Lunn a fost ciclist profesionist, dar și un freestyler. În 2003, acesta era cel mai bine cotat la categoria ciclism montan, în America de Nord. De asemenea, acesta a fost cel mai rapid canadian pe traseul Mont-Sainte-Anne. "Am pierdut un om așa cum ți-ai fi dorit să fie toată lumea din jur. Dacă nu ajunge în rai, atunci raiul nu există. Am avut plăcerea să petrec alături de el ultimele sale ore de viață. Era o zi perfectă într-o locație perfectă. Nu pot să cred că a fost adevărat și încă nu pot să diger", a spus Greg Watts, unul dintre prietenii cu care Lunn se afla la momentul accidentului. loading...

