Drama uriaşă a Alinei Plugaru. Secretele ascunse de fosta actriţă de filme pentru adulţi

Alina Plugaru a renunțat într-un final la filmele XXX și duce acum o viață departe de aceste lucruri din trecutul ei. Vedeta a avut o viață grea și, mai ales, o copilărie tare nefericită.

Fosta actriță de filme pentru adulţi a povestit într-o emisiune tv despre faptul că mama ei era alcoolică, iar tatăl ei a fost cel care a avut grijă atât de ea, cât și de frații ei.

"La 7 ani, părinţii mei au divorţat. Eram trei fraţi, ne-au chemat la tribunal să ne întrebe cu cine vrem să rămânem. Noi toți am ales să rămânem cu tata. Tata a luptat pentru noi, să ne ia și să ne crească. S-a împăcat ușor cu situația mama" a povestit Alina Plugaru.

"De la un moment încolo nu a mai interesat-o soarta noastră. De la 16 ani nu ne-a mai căutat. Ei nu i-a păsat de noi, nouă de ce ar fi trebuit să ne pese? Nu ne-a căutat niciodată! Mama avea o problemă cu băutură. Eu nu suport persoanele care miros a alcool, am rămas cu chestia asta de mică. Tata îi zicea să nu mai bea de față de noi. Tata și-a făcut datoria să mă crească până la 18 ani. Aveam vreo 23 de ani când membrii familiei ei m-au anunţat când a murit. Atâta timp cât o persoană nu te caută, nu poţi să intri cu japca în viaţa persoanei ăleia. Din câte am înţeles s-a recăsători cu un tip cu care avea 7 copii. Probabil regret acum că nu am mai căutat-o pe mama, sunt într-o fază de negare şi acceptare", a mai spus Alina Plugaru.