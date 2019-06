E bine sau nu să dăm exemple de comportament copiilor?

Si intotdeauna eroul pozitiv iesea invingator, pentru ca noi sa nu prindem drag tocmai de personajul negativ si sa incepem sa-i copiem comportamentul.

Educatie prin puterea exemplului parintilor

Acelasi lucru il facem acum si noi cu copiii nostri. Le dam exemple, astfel incat ei sa poate discerne mai tarziu. Si incepem cu noi insine. Incercam, ne straduim cat de mult putem astfel incat copiii nostri sa invete de la noi. Stim cu totii, copiii fac ceea ce vad.

Vrei sa-ti inveti copilul sa seteze obiective? Seteaza-ti intai tu obiective in viata de zi cu zi si, mai devreme sau mai tarziu, copilul va prelua modelul de la tine. Fa miscare in fiecare zi, si copilul va face si el miscare. Mananca sanatos si copilul se va obisnui sa manance si el sanatos. Si lista exemplelor poate continua. Daca insa ii spui stai calm, cand tu insuti esti agitat sau spui Citeste!, cand tu toata ziua te uiti la televizor si n-ai pus niciodata mana pe o carte in fata copilului, ii vei transmite copilului mesaje confuze. Ii va fi greu sa te creada si sa inteleaga lectia pe care vrei sa i-o transmiti.

Dam sau nu exemple pozitive sau negative din jur?

Daca psihologii sunt de acord cu puterea exemplului parintesc, lucrurile sunt impartite in ceea ce priveste celelalte persoane din jur, cunoscute sau nu.

