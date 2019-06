Echipele de robotică de la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, medalii la Olimpiada Geniilor, la New York

„Cele doua echipe de robotica ale Liceului Teoretic International de Informatica Bucuresti, Imagine Robots si Quantum Robotics au reusit sa dea dovada in aceasta saptamana de perseverenta si seriozitate, castigand astfel medalia de argint si mentiune onorabila la Genius Olympiad in New York, SUA !!”, a anunțat Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti pe pagina de Facebook.

Componenta echipei cu argint: Raffaelli Ispas, Alexandru Mocanu, Alexandru Toader

Componenta echipei cu mentiune: Andrei Preda, Radu Pogonariu, Dragos Voinea