Eclipsă de Lună, astăzi în România. Când şi cum se poate vedea

De pe teritoriul României poate fi observată pe tot parcursul desfăşurării. O astfel de eclipsă înseamnă că Luna nu intră de loc în umbra Pământului.



Fenomenul astronomic debutează la ora 19.08 (intrarea în penumbră) şi se încheie la ora 23.12 (cu ieşirea completă din penumbră). Faza maximă a eclipsei are loc la ora 22.10 când aproape tot discul Lunii se va afla în penumbra Pământului. Pentru că penumbra nu este foarte întunecată, vom putea observa doar o reducere în strălucire a Lunii, şi poate doar o modificare de colorit, din culoarea ei obişnuită într-un gălbui, potrivit www.astro-urseanu.ro.



Următoarea eclipsă de Lună, vizibilă şi din ţara noastră, se va produce la 5 iulie 2020 şi este tot prin penumbră.



De când s-a format Luna, în urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani, ea se îndepărtează de planeta noastră (cu aproximativ patru centimetri pe an). În perioada de rotaţie a satelitului în jurul Pământului, care durează aproximativ 29 de zile şi jumătate, se disting patru faze: Lună Nouă, Primul Pătrar, Lună Plină, Ultimul Pătrar. Potrivit NASA, avem două-patru eclipse de Soare în fiecare an, în timp ce eclipsele de Lună sunt mai puţin frecvente.



O eclipsă de Lună se produce întotdeauna în momentul fazei de Lună Plină, deci când Soarele este în opoziţie cu Luna. Fazele - Luna Nouă sau Luna Plină - se produc la fiecare două săptămâni, dar eclipse se produc, de regulă, de patru ori pe an. Pentru ca un astfel de fenomen să aibă loc, este necesar ca cele trei corpuri cereşti, Soarele, Pământul şi Luna, să se afle aproximativ pe aceeaşi direcţie.



Pământul are întotdeauna o umbră în spaţiu creată de lumina Soarelui, care are o parte centrală mai întunecată şi o parte externă mai puţin întunecată, numită penumbră. În timpul unei eclipse de Lună, aceasta intră, treptat, în umbra Pământului. La un moment dat, Luna poate dispărea aproape de tot, fiind vizibilă doar ca un disc de culoare roşie închisă, numită "Lună sângerie". Aceasta este o eclipsă totală de Lună, potrivit www.space.com.



Dacă Luna nu intră în întregime în umbra Pământului, ci trece pe deasupra sau pe sub centrul umbrei, este posibil ca discul Lunii să nu fie acoperit în totalitate, ci doar ''muşcat'' foarte tare. Aceasta se numeşte eclipsă parţială de Lună.



Dacă Luna trece doar prin partea externă a umbrei, prin penumbră, avem o eclipsă de Lună prin penumbră. Penumbra nu cauzează modificări importante asupra astrului, adică nu se întunecă.



Cea mai veche eclipsă de Lună consemnată a avut loc în anul 3450 î.Hr. În vechile culturi, când avea loc o eclipsă, oamenii spuneau că soarele sau luna au fost înghiţite de balaur sau de dragon. În cultura veche românească, oamenii spuneau că erau mâncate de vârcolaci.