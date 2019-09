Elena Ionescu a ajuns de urgenţă la spital. Care este starea ei de sănătate acum

Elena Ionescu a ajuns de urgență la spital, însă familia speră să își revină rapid. Nu este vorba despre o afecțiune gravă, potrivit surselor apropiate de artistă.

Luna aceasta ea s-a despărțit de soțul ei cu care are un băiețel pe nume Răzvan și a făcut chiar și declarații cu privire la această situație dureroasă pentru orice familie.

“Da, am divortat! Luna trecuta am decis impreuna cu Dragos de comun acord sa ne despartim. Am vrut sa tinem totul secret pentru ca genul acesta de lucruri sunt uneori personale, dar trebuie sa gasim puterea sa mergem mai departe!

Ne-am asteptat sa se intample asta? Nu… dar nu suntem nici primii si nici ultimii care se despart. Totul s-a intamplat foarte repede intre noi, ne-am cunoscut, ne-am indragostit si in 6 luni am ramas insarcinata cu Razvanel. Uneori Dumnezeu face lucrurile sa se intample intr-un anumit moment, nimic nu a fost planificat si am iubit fiecare clipa. Ne-am casatorit dupa ce am ramas gravida, dupa doar 7 luni de cand ne cunosteam. Poate a fost putin cam repede, cred ca oamenii au nevoie de mai mult timp pentru a se cunoaste.



As face lucrurile diferit? Niciodata. Am primit cel mai frumos dar pe care il poate primi o femeie in viata asta si anume darul de a fii MAMA” este mesajul transmis de Elena Ionescu pe contul ei oficial de Facebook.