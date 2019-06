Elena Merişoreanu, detalii despre starea sa de sănătate. "Mi-a dat prea multă şi nu am ştiut să o preţuiesc"

Elena merișoreanu a explicat cujm merge recuperarea după problemele la picior pe care le-a avut, scrie libertatea.ro.

„Le mulțumesc doctorilor și echipei, că se ocupă. Oamenii vin în cârje și după 7-8 ședințe, îi văd fără. După infiltrație nu am voie să fac așa efort, nu am voie cu tocuri foarte înalte. Suferă baba la frumusețe! La concerte, tot cu tocuri, eu vreau să urc așa cum mă știe lumea. Lui Dumnezeu nu i-aș cere nici sănătate, că mi-a dat prea multă și nu am știut să o prețuiesc. Mi-a dat prea multe ca să-i mai cer ceva, mă bucur și acum de succes, am spectacole până la lăsarea Secului, de Crăciun. Îi spun impresarului că nu pot să urc pe scenă, că e prea înaltă. Am cântat jos, printre oameni. Mai am de făcut cam 7 ședințe (pentru picior)... Mi-a făcut 15 infiltrații la genunchiul drept și a spus domnul doctor că nu simt durerea, că nici nu clipesc. Nu mă gândesc decât că trebuie să fac, mă gândesc că trebuie să mă fac bine", a declarat solista de muzică populară.