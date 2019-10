Elena Udrea, audiată la Curtea de Apel: "Alina Bica nu mai calcă în România"

„S-au pus concluzii în ceea ce privește probele depuse în camera preliminară, cererile și excepțiile depusă în camera preliminară. (...) A fost o dezbatere cu argumente frumoasă, care a durat ceva, și speranța este că acest dosar se va întoarce din nou la procurori, așa cum a fost întors în luna februarie de către ÎCCJ. Acest dosar este acela despre care procurorul Mihaiela Iorga Moraru a declarat că au fost făcute presiuni asupra dânsei să mă aresteze a treia oară, presiuni făcute de către dna Kovesi. ÎCCJ a trimis în februarie înapoi la procurori, pentru că este un dosar prost făcut. Speranța mea este că se va întoarce la procurori și în urma unei analize serioase și fără ranchiună vor închide acest dosar”, a spus Elena Udrea.



Cât despre acuzațiile DNA, Udrea a spus: „este vorba despre banii dați în campania din 2012 la PDL București, pentru alegerile locale. Despre acești bani este vorba”.



Elena Udrea a fost acuzată de DNA că, în calitate de ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, având influenţă asupra factorilor de decizie din Ministerul Economiei şi SC Hidroelectrica SA, a cerut unui om de afaceri, prin intermediar, suma de 5 milioane de dolari pentru a asigura firmei controlate de acesta derularea, în continuare, a contractului de vânzare – cumpărare de energie electrică cu SC Hidroelectrica SA. Elena Udrea este acuzată de procurorii DNA că a primit de la acest om de afaceri suma de 3,8 milioane de dolari.



Faptele legate de pretinderea şi primirea unor foloase necuvenite au legătură cu exercitarea influenţei în legătură cu derularea contractului de vânzare-cumpărare de energie dintre SC Hidroelectrica SA şi o societate comercială, susţin anchetatorii.



Elena Udrea: Alina Bica nu mai vine în România



”Am mai vorbit cu ea. Alina Bica nu mai calcă în România”, a declarat Elena Udrea la Curtea de Apel București. De asemenea, în februarie 2019, Alina Bica a zis că nu se va mai întoarce niciodată în România.



"Nu mă mai întorc! Niciodată! Pentru că în țara mea pe care am iubit-o atât de mult și căreia i-am dedicat toată viața... am primit ce am primit din partea autorităților. Vreau să-mi construiesc viața în altă parte, în liniște și cu adevărată protecție pentru ceea ce înseamnă drepturi și libertate", a spus Alina Bica la Antena 3.

Alina Bica a fost arestată, în octombrie anul trecut, odată cu Elena Udrea în Costa Rica, în baza unor mandate Interpol emise la cererea României, însă cele două au fost eliberate în preajma Crăciunului, după decizia Curții Constituționale privind completurile de 5 judecători. Fostul ministru al Turismului s-a întors recent în țară.



De altfel, fostul avocat al Alinei Bica, Laura Vicol, a anunțat, în luna iulioe 2019, că fosta sa clientă nu se va întoarce în România și că urmează să solicite azil politic în altă țară, nu în Costa Rica.