Elena Udrea rupe tăcerea şi dezvăluie ce i s-a întâmplat în dosarul "Gala Bute" VIDEO

"E un document imp nu doar pt cazul meu, el se refera la faptele care sunt descrise in dosarul "Gala Bute", documentul dateaza din 2010- 2011, un document provenit de la SRI, arata ca sunt nevinovata. Acest document e important pentru toate dosarele in care SRI a lucrat cu DNA in baza protocoalelor dintre SRI si Parchetul General. Dosare care ar trebui toate rejudecate si aceste probe eliminate, iar DNA, raspunzand la adresele facute de ICCj, atat in dosarul meu dar si altele, dosarul lui Dragnea si al Alinei Bica, a raspuns ICCJ mintind ca nu a lucrat in baza procotolului in dosarele respective, iar documentul arata ca DNA a lucrat cu SRI in baza protocoalelor declarate ilegale de CCR, arata ca DNA a mintit instanta de judecata, nu doar dosarul meu, cred ca toate dosarele facute dupa 2009 sunt dosare pe care s-a lucrat in baza protocoalelor DNA, SRI si ca urmare, toate ar trebui sa fie rejudecate in conditii de legalitate.

In document se descrie o situatie prin care inculpatii din dosar, angajati ai ministerului, primarul se cunosteau din 2009, isi acordau sprijin reciproc, nu exista nicio implicare a Elenei Udrea in povestea cunoscuta de SRI si DNA din 2010, 2011, am stiut de document de care am luat la cunostinta ca ministru si l-am cerut ca proba in instanta de judecata pentru a demonstra ca n-am legatura cu faptele din dosar si sunt nevinovata de acuzatiile pe care DNA mi le aduce.

DNA a mintit nu doar acum instanta, ca n-a lucrat cu SRI pe baza protocoalelor, a mintit instanta de judec de la inceput, desi avea cunostinta de acest document nu l-a depus la dosar, nu a tinut cont de el. Dimpotriva. I-a chemat pe cei impotriva carora sunt descrise faptele in document. Dupa ce am facut denunturile impotriva Dnei Kovesi si domnului Coldea, i-a chemat pe cei implicati si le-a zis daca voi declarati ca ce ati facut voi ati facut ca v a cerut Udrea, voi sunteti liberi iar ea merge in puscarie, ceea ce s-a si intamplat. Nu era ce e azi cu dovezi etc. erau cazuri care am zis si daca se intampla un abuz asta e, un sacrificiu. E un fenomen nu o scapare o greseala. Un fenomen prin care oameni din justitie, Coldea, Kovesi, Stanciu au folosit povestea cu lupta impotriva coruptiei şi au inchis gura presei si a politicienilor. Au folosit marota asta ca sa puna mana pe putere arestand oameni. Cred ca o vreme nu s-a prins nimeni ce se intampla. Cand am inteles era tarziu", a dezvăluit Elena Udrea.