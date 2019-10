Articol publicat in: Extern

Elevi de liceu forţaţi să poarte pe cap cutii de carton ca să nu copieze la examen

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 53 min) // Actualizat: (acum 44 min) // Sursa: romaniatv.net Elevii unui liceu au fost forţaţi să poarte pe cap cutii de carton ca să nu copieze la examen. Imaginile au fost postate pe Facebook, iar Ministerul Educației a descris practica ca fiind "inacceptabilă". Totul s-a întâmplat în India, iar potrivit conducerii Colegiului Bhagat Pre-Universitar din Haveri, măsura cutiilor de carton pe cap a fost testată pentru a vedea dacă îi împiedică pe elevi să copieze în timpul examenelor, potrivit CNN. Imaginile au fost postate pe Facebook și s-au viralizat. Cutiile erau decupate în faţă pentru a permite elevilor să vadă pupitrul şi foaia de examen. În urma apariţiei imaginilor, conducerea școlii a fost aspru criticată. Ministrul Educației din India a descris practica ca fiind "inacceptabilă". "Nimeni nu are dreptul să trateze elevii ca pe nişte animale", a declarat ministrul Educaţiei. Într-o explicaţie oferită autorităţilor, conducerea şcolii a susţinut că doar 56 din cei 72 de elevi care au susţinut examenul a fost incluşi în "experiment" şi doar după ce părinţii copiilor şi-au dat acordul. "Colegiul nu a hărțuit niciun elev, purtarea cutiei de carton era opțională și unii elevi au experimentat, unii nu", a precizat un reprezentant din conducerea şcolii. Potrivit acestuia, elevii care au luat parte la experiment şi-au adus de acasă cutiile de carton pe care le-au purtat în timpul examenului. loading...

