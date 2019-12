Elon Musk, implicat într-un nou incident cu Cybertruck. De această dată a fost un accident pe şosea VIDEO

Incidentul a avut loc în Malibu, iar la volan s-a aflat însuşi Elon Musk, fondatorul Tesla. Acesta a mers cu prietenii la o cină şi chiar a avut curajul să lase automobilul pe mâna valetului care l-a dus şi l-a adus din parcare.

Incidentul a avut loc la plecarea de la restaurant, când Elon Musk a trecut cu Cybertruck-ul pentru un stâlp de la parcare, cu roata din spate a vehiculului. Elon musk nici nu şi-a dat seama ce s-a întâmplat, el continuându-şi drumul neabătut.

Incidentul, la momentul 00.20 al clipului:

.@elonmusk crushing a traffic cone (?), showing off the strength of the #Cybertruck, as he did not seem to notice, haha. Love it! pic.twitter.com/CjyAvonXKH