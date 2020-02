EPIDEMIE CORONAVIRUS. Româncă aflată în Italia, mărturii cutremurătoare: "Am văzut cu ochii mei ura"

"Lumea este foarte speriată. Toate școlile, grădinițele și universitatea sunt închise. În plus, am ieșit duminică seara, după ce au fost confirmate primele cazuri în Italia, la cumpărături, așa, de precauție. Te rog să mă crezi că toate magazinele la care am fost erau goale, nu tu carne, nu tu paste, nimic...

Din păcate, la farmaciile de aici nu am mai găsit nimic. Am luat măști, care nici nu știu cât de utile sunt, de pe site-uri de internet. Acum o săptămână, o mască era 2-3 euro, am dat acum 12 euro pe una și am luat vreo 10. Iar pe un gel de spălat pe mâini, de 20 de euro, am plătit acum 70. Asta e, unii speculează momentul", a povestit fosta sportivă, pentru Libertatea.

Cristina Naum a povestit că teama de coronavirus i-a făcut pe italieni să-și piardă mințile.

"Am văzut cu ochii mei o ură pentru asiatici, e mult rasism, de parcă ar avea chinezii, săracii, vreo vină. Chiar acum mă uitam la un video cu un filipinez la o coadă, la un supermarket, luat la bătaie de un localnic căruia îi era frică să nu-i ia mâncarea", a mai spus fosta jucătoare de tenis de masă.

Ea adăugat că nu se gândește să părăsească Italia, chiar dacă țara este paralizată de teama coronavirusului. "Sper să nu se răspândească virusul! Și am un mesaj clar pentru cei care au plecat de frică de aici: până una-alta, aici sistemul medical funcționează, în România – e vai mămițica noastră", a mai spus Cristina Naum.

Italia este țara din Europa cea mai afectată de virusul Covid-19. Până acum, 17 oameni și-au pierdut viața.