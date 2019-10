Articol publicat in: Life

ESCROCHERIA momentului. Cum te pot lăsa escrocii FĂRĂ BANI în doar câteva minute

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Escrocii vor să obțină bani fără ca măcar sa iasă din casă. Culmea, de multe ori le reuşeşte. Foto: b365.ro Escrocii pretind a fi proprietari ai unor apartamente de lux pe care le închiriază sub prețul pieței. Suma cerută este de obicei între 200 și 300 de euro pentru un apartament luxos, iar fotografiile sunt furate de pe internet, de obicei aparținând unor mari hoteluri. Citeşte şi Noua metodă de înşelăciune. Amenda falsă în parbriz Sub pretextul că în acest moment proprietarul nu locuiește în oraș și că ar fi cel mai bine ca viitorul chiriaș să testeze o perioadă apartamentul iar apoi să se încheie efectiv un contract, îi trimite o factură falsificată, de obicei cu sigla AIR BNB, ori chiar Booking prin care selectează ca perioadă de ședere o lună de zile. Prețul pare un chilipir însă alăturarea facturilor false alături de mărcile celebrelor site-uri îi bagă pe români în încurcătură și le oferă senzația de veridicitate. Când victima ajunge să plătească cele câteva sute de euro, numărul de telefon devine inactiv. Escrocul ajunge să încaseze banii fară ca măcar să iasă din casă, ori să dețină vreun apartament. Prin booking sau airbnb rezervările se fac direct pe site, iar plata dacă nu se face direct pe platformă, se efectuează în momentul cazării. Orice sume de bani cerute prin alte mijloace decât prin site-urile oficiale ar trebui sa vă ridice semne de întrebare. În această perioadă a anului, odată cu migrarea studenților spre marile centre universitare din țară, escrocii au început să posteze sute de astfel de anunțuri. loading...

