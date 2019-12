Este oficial. Klaus Iohannis i-a retras decoraţia lui Adrian Năstase. Lista completă a penalilor care au rămas fără decoraţii

"Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 11 decembrie a.c., decretele privind retragerea decorațiilor domnului Adrian Năstase, domnului Bucur Gheorghe, domnului Mitrea Miron Tudor, domnului Mucea Dorinel Mihai, domnului Mencinicopschi Gheorghe, domnului Cuteanu Emilian, domnului Severin Adrian, domnului Voiculescu Dan, domnului Manţog Ionel, domnului Muntean Mircia, domnului Anghel Gh. Cristian și doamnei Jianu Irina Paula.



Astfel, în temeiul prevederilor art.100 din Constituția României, republicată, ale art.17 din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr.11/1998 pentru reinstituirea Ordinului Naţional „Steaua României”, aprobată prin Legea nr.77/1999, precum şi ale art.51 lit. a din Legea nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, i-a fost retras:





Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce, conferit prin Decretul nr. 960 din 28 noiembrie 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 29 noiembrie 2002, domnului Adrian Năstase;

Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, conferit prin Decretul nr.1099 din 10 decembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1178 din 13 decembrie 2004, domnului Bucur Gheorghe;

Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, conferit prin Decretul nr. 961 din 28 noiembrie 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 29 noiembrie 2002, domnului Mitrea Miron Tudor;

Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, conferit prin Decretul nr.1095 din 10 decembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1177 din 13 decembrie 2004, domnului Mucea Dorinel Mihai.



De asemenea, în temeiul prevederilor art.100 din Constituția României, republicată, ale art. 51 lit. a din Legea nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, precum și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale „Serviciul Credincios”, aprobată prin Legea nr. 543/2001, cu modificările ulterioare, i-a fost retras:





Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, conferit prin Decretul nr. 556 din 1 decembrie 2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 18 decembrie 2000, domnului Mencinicopschi Gheorghe;

Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, conferit prin Decretul nr. 1086 din 10 decembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1177 din 13 decembrie 2004, domnului Cutean Emilian;

Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, conferit prin Decretul nr. 630 din 5 iulie 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 11 iulie 2002, domnului Severin Adrian;

Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, conferit prin Decretul nr. 991 din 29 noiembrie 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 14 decembrie 2002, domnului Voiculescu Dan;

Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, conferit prin Decretul nr. 555 din 1 decembrie 2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 16 decembrie 2000, domnului Manţog Ionel.



Totodată, în temeiul prevederilor art.100 din Constituția României, republicată, ale art.51 lit. a din Legea nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, precum și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naționale „Pentru Merit”, aprobată prin Legea nr.542/2001, cu modificările ulterioare, i-a fost retras:



Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler, conferit prin Decretul nr.958 din 8 decembrie 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011, domnului Muntean Mircia;

Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler, conferit prin Decretul nr. 1089 din 10 decembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1177 din 13 decembrie 2004, domnului Anghel Gh. Cristian;

Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler, conferit prin Decretul nr. 1086 din 10 decembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1177 din 13 decembrie 2004, doamnei Jianu Irina Paula", se arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.

"Am decis să retrag, în baza prevederilor legale, decorațiile tuturor celor care au condamnări penale. Am demarat deja această procedură de retragere a ordinelor naționale, conferite în numele statului român, demers care va fi finalizat în foarte scurt timp, iar numele persoanelor vizate vor fi comunicate opiniei publice", a anunțat, marți, președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Printre cei care vor rămâne fără decoraţii se află şi Adrian Năstase.

Reacţia fostului premier Adrian Năstase

Fostul premier Adrian Năstase afirmă că o eventuală retragere a decoraţiei pe care a primit-o în 2002 nu are nicio justificare, precizând că a participat la recepţia organizată de Ziua Naţională la Palatul Cotroceni crezând că, în al doilea mandat, preşedintele Klaus Iohannis va încerca să ajute la o reconciliere naţională.



"Klaus Iohannis a început să construiască "România normală" anunţând că a decis să-mi retragă Ordinul "Steaua României", în grad de Mare Cruce, după ce mă invitase la Cotroceni, la recepţia organizată cu ocazia Zilei Naţionale. Recunosc, am mers la Cotroceni crezând că, în al doilea mandat, Iohannis va încerca să ajute la o reconciliere naţională, după dezbinarea din ultimii ani. M-am înşelat iar gestul său meschin de astăzi nu prevesteşte nimic bun", a scris Năstase pe blog, după ce şeful statului a anunţat că va retrage decoraţiile tuturor celor care au condamnări penale.



Acesta adaugă că acţiunile pentru care a fost decorat nu vor putea fi şterse din cărţile de istorie şi vor putea fi comparate cu 'activitatea nesemnificativă' a lui Iohannis.



"Iohannis vrea să rescrie istoria recentă. Ar trebui, atunci, să topească, între altele, toate decretele de acordare, în perioada 2000-2004, a decoraţiilor statului român, inclusiv ale unor mari personalităţi străine, decrete contrasemnate de mine", a mai scris Năstase pe blog.



Fostul lider al social-democraţilor afirmă că va aştepta contrasemnarea de către premier şi publicarea în Monitorul Oficial a decretului de retragere a decoraţiei sale pentru a lua măsurile cuvenite.



"Nu cred că, după 7 ani de la condamnare din 2012, respectiv 5 ani de la cea din 2014, şi după invitarea mea la Cotroceni, cu ocazia Zilei Naţionale, intenţia de retragere a ordinului are justificare", a mai susţinut Năstase.

Fostul premier Adrian Năstase a fost condamant, în 2004, la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul „Zambaccian", pentru şantaj şi luare de mită. De asemenea, a fost condamnat, în 2012, la 2 ani de închisoare cu executare în dosarul „Trofeul calităţii", pentru folosirea influenței sau autorității funcției de președinte al unui partid, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Cele două condamnări au fost contopite, rezultând o pedeapsă de 4 ani şi 6 luni închisoare. Adrian Năstase a executat efectiv 500 zile de pedeapsă. La acestea sau adăugat 105 zile considerate executate ca urmare a muncii prestate, respectiv elaborarea unor lucrări ştiinţifice. Astfel, s-a considerat că Adrian Năstase a executat 605 zile din pedeapsă.

În cazul lui Adrian Năstase o cerere de retragere a decoraţiei a fost depusă, de două ori, de către Tommy Tomescu, organizatorul Mitingului Diasporei din 10 august 2018. Acesta i-a solicitat președintelui Klaus Iohannis retragerea ordinului Steaua României acordat fostului premier Adrian Năstase, după ce acesta i-a numit "indieni" pe românii din străinătate.