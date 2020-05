Esti nascut sau cunosti pe cineva nascut intre 1950 si 1989? Trebuie să citeşti asta

Stiai ca toata lumea nascuta intre anii 1950 si 1989 are in harta natala pe Chiron, micul astru vindecator de rani sufletesti profunde pe care le caram cu noi prin viata, in opozitie cu rebelul, imprevizibilul, aducatorul de neasteptat Uranus? Da, daca esti nascut intre 1950 si 1989, deci ai varsta cuprinsa intre 31 ani si 70 ani, ai pe Chiron in opozitie cu Uranus la momentul nasterii ! Chiar daca NU esti nascut intre 1950 si 1989, majoritatea oamenilor cu care interactionezi sunt parte din aceasta generatie, deci te influenteaza si pe tine indirect, de asemenea.