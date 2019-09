Etalare zilnică RUNE mistice pe ZODII, MARŢI 17 septembrie 2019. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MARTI 17 septembrie 2019.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Jera : Jera este runa succesului si a continuitatii. Vesteste stare buna de spirit, rodnicia planurilor, recompense pentru eforturile trecute. Se anunta recompensa mare pentru cei ce si-au muncit pamantul cu mainile lor. De regula, Jera este o runa puternic pozitiva insa fiind un simbol al relatiei cauza efect poate sa insemne si ca vor veni rezultate ale altor actiuni din trecut care nu au fost foarte pozitive. Ca atare, Jera inseamna justitie iar justitia inseamna si recompensa si pedeapsa.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Inguz : Inguz este numita dupa zeul eroic Ing care a unit poporul viking si i-a lasat in pace si armonie. Asadar, Inguz este unitate, pace, intelegere si armonie, dar simbolizeaza si dragostea de netagaduit intre partenerii romantici. Inguz mai reprezinta completitudinea rezultata dupa o nastere, dupa un orgasm masculin. Este asociata cu intregirea, cu sexualitatea sanatoasa si cu familia puternica si afectuoasa. Anunta un camin sigur si sanatos. Inguz este protectoare si contine ideea farului calauzitor. Este lumina ce se vede in intuneric, deci inspiratie creativa.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Isa : Isa este runa ghetii. Gheata poate prezenta un aspect placut insa si o situatie periculoasa, ea poate fi riscant de subtire, te poate face sa aluneci si sa cazi si iti poate bloca progresul. Runa Isa sugereaza sa iti amani planurile deocamdata si sa astepti pentru conditii mai bune, dar vrea si sa te protejeze impotriva atacurilor de orice fel. Isa ia pasiunea din confruntari. La nivel emotional, Isa prin gheata sa este in stare sa racoreasca afectiunile sau frigiditatea. Are o influenta de amanare, de conservare si de inghetare asupra altora.

