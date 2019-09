Etalare zilnică RUNE mistice pe ZODII, MIERCURI 18 septembrie 2019. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MIERCURI 18 septembrie 2019.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Ansuz : Ansuz este prima runa a lui Odin si reprezinta mesagerul, creativitatea, comunicarea si vointa divina. Spiritual ea este conectata cu revelatia si profetia, dar este si runa logicii, a cunoasterii si a intelepciunii, deci e un bun sfatuitor. Cand apare, are uneori legatura cu teste, examene sau chiar interviuri. Te poti astepta la o surpriza placuta ce vine prin comunicare, text, carte, scrisoare, spre tine, chiar daca poate parea un subterfugiu sau o pacaleala.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – ALGIZ : Algiz este runa protectiei si oportunitatilor, fiind asociata cu iarba, cu coarnele elanilor sau cu mana cu degetele rasfirate in gest protector. Algiz manifesta energii puternice de protectie. Spiritual, semnifica atingerea divinului. Runa inseamna si succesul obtinut prin cautari, munca si alte actiuni. Planurile se dezvolta rapid cand apare aceasta runa, precum un pin ce creste repede. Esti protejat de orice atac, in timp ce constiinta si starea de alerta te ghideaza. Viziunea, claritatea mintii si intelepciunea iti vor sustine orice intreprinzi.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ALGIZ (cu fata in sus) : Este posibil ca in calea ta sa fie prezente anumite pericole, dar sa nu te temi pentru ca ai o mare putere de protectie in interiorul tau. Esti in siguranta atat timp cat nu esti nesabuit. Algiz anunta o zi buna sau perioada buna pentru actiuni riscante dar care se bazeaza pe fundatii solide. Evita sa ai o atitudine de autosuficienta si sa te complaci in a fi multumit de sine.

Cite;te continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.