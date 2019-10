EURO 2020. Meciul Bulgaria-Anglia a fost întrerupt de două ori, din cauza scandărilor rasiste. Reacţia dură a lui Marcus Rashford

EURO 2020. Prima oară, meciul a fost întrerupt în minutul 28, după ce mai mulți jucători englezi i s-au adresat arbitrului, atrăgându-i atenția asupra scandărilor rasiste strigate din tribune.

După numai zece minute, în minutul 39, meciul a fost oprit din nou. Tyrone Mings, fundașul britanicilor, a putut fi observat cum îi spunea centralului: "Ai auzit ce au spus?", iar selecţionerul Angliei, Gareth Southgate, i s-a adresat arbitrului.

Foarte afectat şi deranjat de atitudinea suporterilor bulgari s-a arătat Marcus Rashford, atacantul lui Manchester United, care a postat un mesaj pe Twitter. "Nu a fost deloc ușor să jucăm în astfel de condiții, iar așa ceva nu ar trebui să se întâmple în 2019. Sunt mândru că ne-am ridicat deasupra acestor impedimente și am luat cele trei puncte, dar astfel de lucruri trebuie să se oprească", a scris Marcus Rashford.

Suporterii bulgari nu sunt la prima abatere. Astfel de scandări și gesturi rasiste au fost semnalate și în meciurile cu Cehia și Kosovo.

Them Bulgaria fans are absolutely disgusting, @UEFA needs to do something about this. Racism doesn’t have a place in football and needs to be kicked out. pic.twitter.com/YJ3COGfFtM

Not an easy situation to play in and not one which should be happening in 2019. Proud we rose above it to take three points but this needs stamping out. pic.twitter.com/jTnUGOa8z2