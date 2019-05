Eurovision 2019 debutează marţi. Ester Peony, la a doua repetiţie oficială

Cântăreaţa Ester Peony şi-a făcut apariţia, vineri, la Expo Tel Aviv, pe scena Eurovision, cu vestimentaţia complet accesorizată şi purtând pe mână machiajul care simbolizează mesajul piesei, trademark-ul proiectului "On a Sunday".

"Am urmărit cu atenţie înregistrarea de la prima sesiune de repetiţii, pentru a-mi îmbunătăţi apariţia scenică. Astăzi, am urcat pe scenă cu ţinuta completă, inclusiv accesoriile, aşa cum voi intra şi în concurs, pe 16 mai. Am adăugat şi machiajul pe mână şi accesoriile care aduc detaliul de culoare, creând un contrast important pentru a-mi pune personajul în valoare", a declarat reprezentanta României.

Ester şi echipa au trecut, vineri, prin cea de-a doua experienţă pe scena de la Expo Tel Aviv, după trei zile în care producătorii evenimentului au pus în aplicare indicaţiile primite în urma primei repetiţii.

"Show-ul României este chiar mai bun faţă de prima repetiţie, fiind realizate modificările solicitate de delegaţia noastră - reglaje de lumini şi corecţii privind decupajul", a declarat Smaranda Vornicu-Shalit la finalul şedinţei tehnice din Viewing Room.

"Ester a depăşit primele emoţii şi se integrează perfect în atmosfera gândită de regizorul Petre Năstase. Momentul nostru arată aproape aşa cum ne dorim şi suntem foarte motivaţi înainte de ultima repetiţie generală din 15 mai, cea în care juriul va acorda punctajele pentru concurenţi", a adăugat şefa delegaţiei ţării noastre.

Între cele două repetiţii oficiale, Ester Peony şi ceilalţi artişti care o vor însoţi pe scenă au exersat fiecare element de coregrafie într-un studio din Tel Aviv, pentru a rămâne conectaţi la atmosfera show-ului. Pe 8 mai, Ziua Memorială, când israelienii îşi comemorează eroii, artiştii au vizitat oraşul şi au profitat din plin de soare pe celebra plajă de la Marea Mediterana. A urmat o nouă zi importantă în calendarul local, cea care marchează independenţa statului Israel, când artiştii s-au relaxat într-o croazieră oferită de organizatori delegaţiilor prezente la Eurovision, pe coasta oraşului Tel Aviv.

Emisiunea "Destinaţia Tel Aviv" urmăreşte pas cu pas delegaţia României la Tel Aviv, zilnic, de la 19.55, la TVR 1

Urmăriţi cum decurg pregătirile pentru Eurovision, dar şi imagini inedite cu artiştii în decorul oraşului de la Marea Mediterana în "Destinaţia Tel Aviv", zilnic, la TVR 1, TVR HD şi TVR Internaţional şi online pe TVR+, până în data de 18 mai.

Semifinalele şi finala Eurovision, din 14 şi 16, respectiv 18 mai, vor putea fi urmărite pe TVR 1, TVR HD şi TVR Internaţional.

Alături de reprezentanta României, în a doua semifinala din 16 mai participă artiştii din: Elveţia, Suedia, Irlanda, Austria, Moldova, Letonia, Danemarca, Armenia, Albania, Azerbaidjan, Macedonia, Norvegia, Rusia, Olanda, Croaţia, Lituania, Malta.