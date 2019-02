Eurovision România 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: Cine s-a calificat în marea finală

Eurovision România 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: Pe scena amenajată în Sala Sporturilor „Victoria”, vor intra în competiţie „Ielele” – 2 Gents, „Tears” – Georgy, „Right now” - Olivier Kaye, „Discrete” – Xonia, „Make me your man” - TWM, „Give up now” – Johnny Bădulescu, „High heels on” - Echoes, „Your journey” – Aldo Blaga, „Daina” - Letitia Moisescu & Sensibil Balkan, „Dear father” – Laura Bretan, „On a Sunday” – Ester Peony şi „Renegades” - Linda Teodosiu.

Semifinala va fi transmisă pe TVR 1, TVR Moldova, TVRi, TVR HD şi pe TVR+, de la ora 21.00.

Show-ul va fi prezentat de Ilinca Avram şi Aurelian Temişan.

La finalul concursului, Alessandro Canino, cunoscut pentru piese ca „Brutta”, „Tu, tu, tu” şi „Crescerai”, va susţine recitalul serii, alături de trupa Hit Italy.

Juriul naţional, format din Mugurel Vrabete, Mihai Georgescu (Miţă), Crina Mardare, Adi Cristescu şi Andy Platon, va alege cel mult cinci piese pentru finală, iar publicul, încă una.

Evenimentul este realizat de Televiziunea Română, în parteneriat cu Primăria Municipiului Arad şi Consiliul Judeţean Arad, prin Centrul Municipal de Cultură Arad şi Centrul Cultural Judeţean Arad.

Trooper, Teodora Dinu, Dya & Lucian Colareza, Claudiu Mirea, Bella Santiago şi Vaida au fost câştigători ai primei semifinale a concursului, care a avut loc pe scena Sălii Polivalente din Iaşi.

Reprezentantul României la Eurovision 2019 va fi ales de un juriu internaţional, pe 17 februarie, la Bucureşti.

Sub sloganul „Dare to dream”, Eurovision Song Contest 2019 va avea loc la Tel Aviv, cu semifinalele pe 14 şi 16 mai şi finala pe 18 mai.

Peter Gabriel şi Vivienne Westwood, între britanicii care cer BBC să boicoteze Eurovisionul: Nu putem ignora sistematica încălcare a drepturilor omului de către Israel în cazul palestinienilor

Peter Gabriel şi Vivienne Westwood, trupa Wolf Alice şi Roger Waters se numără între cele 50 de personalităţi britanice care cer BBC să boicoteze desfăşurarea Eurovisionului la Tel Aviv şi să solicite relocarea concursului din luna mai din cauza „sistematicei încălcări a drepturilor omului de către Israel în cazul palestinienilor".

Cincizeci de personalităţi britanice, între care Julie Christie şi Mike Leigh, au semnat o scrisoare - publicată marţi în The Guardian - cerând BBC să solicite schimbarea locului de desfăşurare a concursului Eurovision de anul acesta.

Scrisoarea critică Israelul din cauza ocupării teritoriilor palestiniene. „Eurovision este poate divertisment uşor, dar nu este scutit de luarea în considerare a drepturilor omului - şi nu putem ignora sistematica încălcare a drepturilor omului de către Israel în cazul palestinienilor. BBC este obligat de statutul său «să lupte pentru libertatea de exprimare». Ar trebui să acţioneze conform principiilor sale şi să facă presiuni ca Eurovisionul să fie relocat într-o ţară în care crimele împotriva acestei libertăţi nu sunt comise".

Pe 8 februarie urmează ca BBC să aleagă reprezentantul Marii Britanii la cea de-a 64-a ediţie a concursului, într-o emisiune „Eurovision: You decide" transmisă de BBC 2.

„Pentru orice artist care are conştiinţă acesta ar fi o onoare îndoilenică. Ei şi BBC ar trebui să considere că «Tu decizi» nu este un principiu care se aplică şi palestinienilor, care nu pot «decide» să înlăture ocupaţia militară şi să trăiască liberi de apartheid", se mai arată în scrisoare.

În septembrie 2018 a fost lansat un alt apel către organizatorii concursului - European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa - în care personalităţi culturale europene cereau anularea lui din Israel şi relocarea într-o ţară în care drepturile omului sunt respectate.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentanta Israelului, Netta, cu piesa „Toy".

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi-a dorit ca acest concurs să aibă loc la Ierusalim, însă naţionalitatea oraşului fiind intens disputată Tel Aviv va găzdui competiţia muzicală, în luna mai.

Semnatarii scrisorii de acum spun că decizia nu face nimic să protejeze palestinienii de abuzurile forţelor de securitate islareliene - „furtul pământului, evacuări, bătăi".

Sub sloganul „Dare to Dream", Eurovision Song Contest 2019 este programat să aibă loc la Tel Aviv, cu semifinalele pe 14 şi 16 mai şi finala pe 18 mai.

La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 41 de ţări: Albania, Armenia, Austria, Australia, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Macedonia, Germania, Georgia, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Marea Britanie face parte din „grupul celor cinci", alături de Franţa, Spania, Germania şi Italia, care participă direct în finala concursului.