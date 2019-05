EUROVISION ROMANIA 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: Cum poate fi votată Ester Peony

EUROVISION ROMANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: Reprezentanta României, Ester Peony, va urca pe scena Eurovision 2019 joi, în a doua semifinală a competiţiei, având numărul 6 de intrare în concurs. Alături de reprezentanta României, în a doua semifinală participă: Elveţia, Suedia, Irlanda, Austria, Moldova, Letonia, Danemarca, Armenia, Albania, Azerbaidjan, Macedonia, Norvegia, Rusia, Olanda, Croaţia, Lituania, Malta.

Ester Peony, reprezentanta României la Eurovision Song Contest de la Tel Aviv, cântă melodia "On a Sunday" în a doua semifinală, joi, de la ora 22.00, în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+.

Fanii din ţările semifinaliste (cu excepţia celor care locuiesc în România) precum şi cei din Germania, Marea Britanie şi Italia vor putea vota "On A Sunday" de până la 20 de ori de pe acelaşi număr de telefon, sau prin aplicaţia de pe site-ul oficial al concursului. Reprezentanta României, Ester Peony, intră în concurs pe poziţia şase, cu melodia "On A Sunday", alături de Elveţia, Suedia, Irlanda, Austria, Moldova, Letonia, Danemarca, Armenia, Albania, Azerbaidjan, Macedonia, Norvegia, Rusia, Olanda, Croaţia, Lituania şi Malta. "Sunt nerăbdătoare să cânt pentru românii din ţară şi de pretutindeni. După trei luni de pregătiri intense, urmate de mai multe repetiţii pe scena de aici, momentul pe care îl aşteptăm cu toţii a sosit. Sper ca românii din ţară să fie alături de mine în această seară, iar cei din străinătate să voteze pentru calificarea României în marea finală. Pentru ei voi cânta în această seară, iar succesul meu va fi şi al lor!", a declarat Ester Peony. Semifinala Eurovision va fi comentată, pentru telespectatorii TVR, de Liana Stanciu şi Bogdan Stănescu. Fanii din cele 18 ţări repartizate în a doua semifinală şi cei din Germania, Marea Britanie şi Italia decid, alături de juriile de specialitate, cine va merge în finală. Chiar dacă telespectatorii din România nu au dreptul să voteze pentru reprezentanta ţării lor în concurs, votul celor din diaspora poate fi cel care să conteze la calificarea României în finala Eurovision. Joi seară, voturile românilor din Elveţia, Suedia, Irlanda, Austria, Moldova, Letonia, Danemarca, Armenia, Albania, Azerbaidjan, Macedonia, Norvegia, Rusia, Olanda, Croaţia, Lituania, Malta, Germania, Marea Britanie şi Italia vor conta în proporţie de 50%, restul de 50% fiind decizia juriilor din fiecare ţară. Cei care vor să susţină România, în perioada alocată votării (ce se va deschide imediat după încheierea prezentării celor 18 piese), pot vota 06 (numărul alocat României) la telefon, prin SMS sau prin aplicaţia de pe site-ul oficial al concursului: https://eurovision.tv/app. Numerele de telefon şi SMS şi tarifele aferente vor fi afişate în fiecare ţară televiziunea publică ce transmite concursul, dar le puteţi găsi şi online, pe portalurile tvr.ro, eurovision.tvr.ro sau pe pagina oficială facebook.com/eurovision.romania. Românii din străinătate vor putea vota de până la 20 de ori de pe acelaşi număr de telefon. Miercuri, în preziua spectacolului, reprezentanţii României şi cei ai celorlalte ţări care evoluează în a doua semifinală Eurovision au avut două repetiţii. Chiar dacă nu a fost transmisă în direct, a doua repetiţie a contat la fel de mult pentru calificare ca şi semifinala din această seară, întrucât show-ul a fost votat de juriile de specialitate din 21 de ţări, votul lor contând în proporţie de 50%, la fel ca al publicului. Finala Eurovision 2019 va avea loc sâmbătă, 18 mai, iar telespectatorii români o vor putea urmări în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+, începând cu ora 22.00. Evenimentul este urmărit, anual, de aproape 200 de milioane de oameni de pe mai multe continente, iar în România este transmis în exclusivitate de Televiziunea Română.

EUROVISION 2019. ESTER S-A NĂSCUT ÎN ROMÂNIA, DAR A COPILĂRIT ÎN CANADA

Ester s-a născut în anul 1993, la Câmpulung. Ea şi-a petrecut copilăria în Canada, unde a început să studieze jazz-ul la vârsta de 8 ani. Patru ani mai târziu, ea s-a întors în România, unde a fost înscrisă de părinţi la Liceul de Artă ”Dinu Lipatti” din Piteşti, secţia Pian. La 13 ani, s-a transferat la secţia chitară clasică şi în clasa a IX-a si-a continuat studiile la secţia Canto Clasic.

În anul 2013, Ester a fost admisă la Facultatea de Interpretare Muzicală din cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti. Acolo, ea s-a întors la prima dragoste: jazz-ul. Ulterior a început să compună pentru artişti precum Pepe, Tamy, Sylvia şi Dj Rynno.

Tânăra artistă a lansat prima piesă proprie, ”Sub aripa ta”, aceasta fiind compusă de Mahia Beldo. Versurile au fost scrise de cunoscutul artist Doddy. Piesa s-a clasat mai multe săptămâni în topurile radiourilor şi posturilor TV autohtone.

Mai târziu, Ester a început să concerteze cu Vescan Puya, Doddy şi Anastasia. Primul ei EP, ”Dig it”, a fost lansat în 2018.

În luna februarie, Ester Peony a reuşit să se claseze pe primul loc, cu piesa ”On a Sunday”, în finala selecţiei naţionale Eurovision 2019, ceea ce înseamnă că ea ne va reprezenta ţara la concursul international de la Tel Aviv, în Israel.

În concursul Eurovision 2019, în selecţia naţională, au mai intrat următoarele piese:

1. "Renegades" - Linda Teodosiu

2. "Right now" - Olivier Kaye

3. "Dear father" - Laura Bretan

4. "Skyscraper" - Teodora Dinu

5. "We Are The Ones" - Claudiu Mirea

6. "Your journey" - Aldo Blaga

7. "Daina" - Letitia Moisescu & Sensibil Balkan

8. "Army Of Love" - Bella Santiago

9. "Destin" - Trooper

10. "Without You (Sin Ti)" - Dya & Lucian Colareza

11. "Underground" - Mirela Vaida

EUROVISION 2019. DETALII IMPORTANTE DESPRE CONCURS

Sub sloganul "Dare to dream", Eurovision 2019 are loc la Tel Aviv, în perioada 14-18 mai. La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România, s-au mai înscris 41 de ţări: Albania, Armenia, Austria, Australia, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Macedonia, Germania, Georgia, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

În urma primei semifinale a Eurovision 2019 s-au calificat în etapa următoare 10 ţări: Grecia, Belarus, Serbia, Cipru, Estonia, Cehia, Australia, Islanda, San Marino şi Slovenia.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentanta Israelului, Netta, cu piesa "Toy".

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

Ediţia precedentă a concursului a avut loc la Lisabona, iar România a fost reprezentantă de trupa The Humans, care a participat cu piesa "Goodbye".

Surpriza pentru fanii Eurovision: Recital susţinut de „regina muzicii POP” la ediţia din 2019

Madonna va susţine un recital în finala ediţiei de anul acesta a concursului muzical Eurovision, care va avea loc pe 18 mai, la Tel Aviv, în Israel, iar starul muzicii pop ar putea fi plătită cu 1 milion de dolari pentru prestaţia sa, potrivit thehollywoodreporter.com.

Presa britanică a scris că Madonna va primi pentru recitalul său un onorariu de 1 milion de dolari.

Considerată una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, numită şi "Queen of Pop (regina muzicii pop)", Madonna, în vârstă de 60 de ani, este şi cel mai bine vândută cântăreaţă din secolul XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 300 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Cel de-al 14-lea album de studio al Madonnei va fi lansat spre sfârşitul acestui an şi va fi promovat printr-un turneu, primul, după trei ani de pauză.

După cum a fost anunţat anterior, gazdele Eurovision 2019 vor fi top-modelul Bar Refaeli şi vedeta TV Erez Tal.

